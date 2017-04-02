Мэттьюс повторил рекорд по голам для новичков из США

Всего на счету 19-летнего американского игрока 66 (38+28) очков в 77 матчах. Он повторил клубный рекорд по очкам для новичков, который был установлен Петером Игначаком в сезоне-1982/83. Кроме того, Мэттьюс повторил рекорд по голам за сезон для новичков из США, установленный Нилом Бротеном в сезоне-1981/82. Он оторвался от Патрика Лайне из «Виннипег Джетс» в гонке бомбардиров и снайперов среди новичков на 4 очка и 4 заброшенные шайбы.