Вратарь «Филадельфии» Нойвирт чувствует себя хорошо после потери сознания в матче НХЛ
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Чешский голкипер «Филадельфии» Михал Нойвирт чувствует себя хорошо после потери сознания во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси» Об этом сообщил генеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл, которого цитирует
пресс-служба лиги.
В середине первого периода, когда игра проходила в зоне соперника, Нойвирт ничком рухнул на лед. Бригада медиков несколько минут пыталась привести чеха в сознание. Вскоре чех пришел в себя, но самостоятельно покинуть площадку не смог — его увезли со льда на каталке.
«Он пришел в себя, но мы отправили его в больницу ради предосторожности, — сказал генменеджер. — На данный момент с ним все хорошо».
В воротах «Филадельфии» Нойвитра сменил Энтони Столарц. Матч «Филадельфия» — «Нью-Джерси» завершился со счетом 3:0.
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