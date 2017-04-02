Вратарь «Филадельфии» Нойвирт чувствует себя хорошо после потери сознания в матче НХЛ

В середине первого периода, когда игра проходила в зоне соперника, Нойвирт ничком рухнул на лед. Бригада медиков несколько минут пыталась привести чеха в сознание. Вскоре чех пришел в себя, но самостоятельно покинуть площадку не смог — его увезли со льда на каталке.

«Он пришел в себя, но мы отправили его в больницу ради предосторожности, — сказал генменеджер. — На данный момент с ним все хорошо».

В воротах «Филадельфии» Нойвитра сменил Энтони Столарц. Матч «Филадельфия» — «Нью-Джерси» завершился со счетом 3:0.