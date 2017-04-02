Форвард «Торонто» Мэттьюс стал первой звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Форвард отметился дублем и результативной передачей в матче с «Детройтом» (5:4).
Второй звездой стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший три очка (гол и две передачи) во встрече с «Анахаймом» (3:2 ОТ).
Голкипер «Далласа» Кари Лехтонен, отразивший все 25 бросков в матче против «Каролины» (3:0), замкнул тройку лучших.
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