Форвард «Торонто» Мэттьюс стал первой звездой дня в НХЛ

Форвард отметился дублем и результативной передачей в матче с «Детройтом» (5:4).

Второй звездой стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший три очка (гол и две передачи) во встрече с «Анахаймом» (3:2 ОТ).

Голкипер «Далласа» Кари Лехтонен, отразивший все 25 бросков в матче против «Каролины» (3:0), замкнул тройку лучших.