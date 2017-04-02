Радулов: Василевский был хорош в матче с «Монреалем», он оставлял «Тампу» в игре

Встреча, состоявшаяся в субботу в Тампе, завершилась победой гостей со счетом 2:1 в овертайме. Решающую шайбу забросил Радулов, поразивший ворота Василевского на первой минуте овертайма. Российский голкипер «Тампы» провел на льду весь матч и отразил 34 броска из 36.

«У нас было много возможностей для взятия ворот, но Василевский был хорош. Он оставлял их в игре. В овертайме пошел обмен моментами, в одном из которых (Макс) Пачиоретти сделал мне прекрасный пас и шайба нашла меня», — приводит слова Радулова сайт НХЛ.

После игры Василевский был признан второй звездой матча, третьей стал Радулов.