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2 апреля 2017, 8:42 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Радулов: Василевский был хорош в матче с «Монреалем», он оставлял «Тампу» в игре

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт. Российский вратарь «Тампы Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был хорош в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» и оставлял свою команду в игре до самого конца, заявил нападающий «Канадиенс» Александр Радулов.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Тампе, завершилась победой гостей со счетом 2:1 в овертайме. Решающую шайбу забросил Радулов, поразивший ворота Василевского на первой минуте овертайма. Российский голкипер «Тампы» провел на льду весь матч и отразил 34 броска из 36.

«У нас было много возможностей для взятия ворот, но Василевский был хорош. Он оставлял их в игре. В овертайме пошел обмен моментами, в одном из которых (Макс) Пачиоретти сделал мне прекрасный пас и шайба нашла меня», — приводит слова Радулова сайт НХЛ.

После игры Василевский был признан второй звездой матча, третьей стал Радулов.

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Новости НХЛ

Шайба Радулова в овертайме принесла «Монреалю» победу над «Тампой»

Шайба Радулова в овертайме принесла «Монреалю» победу над «Тампой»

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. «Монреаль» обыграл «Тампу» со счетом 2:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий гостей Александр Радулов забросил победную шайбу в овертайме.
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