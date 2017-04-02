«Эдмонтон» победил «Анахайм» в овертайме благодаря голу Драйзайтля
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. «Эдмонтон» выиграл у «Анахайма» в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Анахайма» шайбы забросили Райан Гецлаф (24-я минута) и Патрик Ивз (49). У «Эдмонтона» отличились Коннор Макдэвид (20) и Милан Лучич (59).
Победную шайбу в овертайме забросил Леон Драйзайтль (62).
Обе команды уже обеспечили себе участие в
|2.04.2017 05:00
|Регулярный чемпионат
|Rogers Place
|Эдмонтон Ойлерз
|3:2 ОТ
|Анахайм Дакс
|(1:0, 0:1, 1:1)
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Рэнди Карлайл
Вратари
|Кэм Тэлбот
|Джон Гибсон
|1-й период
|19:11
|Коннор Макдэвид (П. Марун, А. Ларссон)
|2-й период
|23:21
|Мэтт Хендрикс
|Райан Гецлаф (Я. Сильверберг, К. Фаулер)
|23:27
|Кори Перри
|26:21
|Райан Кеслер
|29:03
|Патрик Ивз
|38:34
|3-й период
|47:47
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|Патрик Ивз (А. Верметт, Я. Сильверберг)
|48:53
|Антуан Верметт
|57:15
|58:02
|Милан Лучич (Л. Драйзайтль, К. Макдэвид)
|Овертайм
|61:26
|Леон Драйзайтль (К. Макдэвид)
Статистика
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
Лучшие игроки
|К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Дж. Гибсон (Анахайм Дакс), М. Лучич (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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