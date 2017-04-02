«Эдмонтон» победил «Анахайм» в овертайме благодаря голу Драйзайтля

В составе «Анахайма» шайбы забросили Райан Гецлаф (24-я минута) и Патрик Ивз (49). У «Эдмонтона» отличились Коннор Макдэвид (20) и Милан Лучич (59).

Победную шайбу в овертайме забросил Леон Драйзайтль (62).