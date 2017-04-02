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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29283026/
2 апреля 2017, 8:17 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Эдмонтон» победил «Анахайм» в овертайме благодаря голу Драйзайтля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. «Эдмонтон» выиграл у «Анахайма» в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Анахайма» шайбы забросили Райан Гецлаф (24-я минута) и Патрик Ивз (49). У «Эдмонтона» отличились Коннор Макдэвид (20) и Милан Лучич (59).

Победную шайбу в овертайме забросил Леон Драйзайтль (62).

Обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф, и в очной встрече определяли, кто окажется выше в Западной конференции — перед игрой «Анахайм» имел преимущество над «Ойлерз» в одно очко. Благодаря выигрышу в овертайме хоккеисты «Эдмонтона» догнали соперника по количеству набранных очков (по 97 после 78 матчей), но расположились выше в таблице конференции (третье место против четвертого) по дополнительным показателям.

2.04.2017 05:00 Регулярный чемпионат Rogers Place
Эдмонтон Ойлерз 3:2 ОТ Анахайм Дакс
(1:0, 0:1, 1:1)
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Рэнди Карлайл
Вратари
Кэм Тэлбот Джон Гибсон
1-й период
19:11 Коннор Макдэвид (П. Марун, А. Ларссон)
2-й период
23:21 Мэтт Хендрикс
Райан Гецлаф (Я. Сильверберг, К. Фаулер) 23:27
Кори Перри 26:21
Райан Кеслер 29:03
Патрик Ивз 38:34
3-й период
47:47 Райан Ньюджент-Хопкинс
Патрик Ивз (А. Верметт, Я. Сильверберг) 48:53
Антуан Верметт 57:15
58:02 Милан Лучич (Л. Драйзайтль, К. Макдэвид)
Овертайм
61:26 Леон Драйзайтль (К. Макдэвид)
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Дж. Гибсон (Анахайм Дакс), М. Лучич (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Эдмонтон Ойлерз
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Анахайм Дакс
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