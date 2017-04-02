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2 апреля 2017, 8:02 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Шайба Радулова в овертайме принесла «Монреалю» победу над «Тампой»

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. «Монреаль» обыграл «Тампу» со счетом 2:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий гостей Александр Радулов забросил победную шайбу в овертайме.

<em>МОСКВА 2 апреля. /ТАСС/. </em>Монреаль обыграл <span class=error>Тампу</span> со счетом 2:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) российский нападающий гостей Александр <span class=error>Радулов</span> забросил победную шайбу в овертайме. Увеличить
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В основное время в составе «Монреаля» гол забил Филип Дано (35), за «Тампу» отличился Янни Гурд (52).

Радулов сыграл в матче 16 минут 51 секунду, за которые он забросил шайбу, заработал показатель полезности «+1» и заблокировал четыре броска. Всего на счету Радулова теперь 52 очка (17+35) по системе «гол+пас» в 73 матчах текущего чемпионата. Российские защитники «Монреаля» Алексей Емелин и Андрей Марков результативными действиями не отметились.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 броска по своим воротам. Он был признан второй звездой встречи, третьей стал Радулов.

Уступив канадскому клубу, «Тампа» усложнила себе задачу попадания в плей-офф, поскольку в параллельном матче прямой конкурент «Лайтнинг» за место в восьмерке сильнейших на Востоке «Торонто» одержал победу над «Детройтом» со счетом 5:4 и поднялся на шестое место в конференции. На счету «Торонто» — 91 очко в 77 матчах, у «Тампы» — девятое место и 86 баллов в активе, набранных в таком же количестве встреч. У замыкающего восьмерку «Бостона» — 90 очков в 78 играх.

В составе «Мейпл Лифс» точной передачей, которая стала для него 31-й в сезоне, отметился российский защитник Никита Зайцев.

Результаты других матчей дня:

«Виннипег» — «Оттава» — 4:2;.

«Каролина» — «Даллас» — 0:3;.

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 3:0.

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Новости НХЛ

Радулов: Василевский был хорош в матче с «Монреалем», он оставлял «Тампу» в игре

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт. Российский вратарь «Тампы Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был хорош в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» и оставлял свою команду в игре до самого конца, заявил нападающий «Канадиенс» Александр Радулов.
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2 апреля

Шайба Радулова в овертайме принесла "Монреалю" победу над "Тампой"

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