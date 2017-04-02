Шайба Радулова в овертайме принесла «Монреалю» победу над «Тампой»

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В основное время в составе «Монреаля» гол забил Филип Дано (35), за «Тампу» отличился Янни Гурд (52).

Радулов сыграл в матче 16 минут 51 секунду, за которые он забросил шайбу, заработал показатель полезности «+1» и заблокировал четыре броска. Всего на счету Радулова теперь 52 очка (17+35) по системе «гол+пас» в 73 матчах текущего чемпионата. Российские защитники «Монреаля» Алексей Емелин и Андрей Марков результативными действиями не отметились.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 26, 2.04.2017, 2:00 1:2 ОТ Тампа-Бэй Лайтнинг Монреаль Канадиенс

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 броска по своим воротам. Он был признан второй звездой встречи, третьей стал Радулов.

Уступив канадскому клубу, «Тампа» усложнила себе задачу попадания в плей-офф, поскольку в параллельном матче прямой конкурент «Лайтнинг» за место в восьмерке сильнейших на Востоке «Торонто» одержал победу над «Детройтом» со счетом 5:4 и поднялся на шестое место в конференции. На счету «Торонто» — 91 очко в 77 матчах, у «Тампы» — девятое место и 86 баллов в активе, набранных в таком же количестве встреч. У замыкающего восьмерку «Бостона» — 90 очков в 78 играх.

В составе «Мейпл Лифс» точной передачей, которая стала для него 31-й в сезоне, отметился российский защитник Никита Зайцев.

Результаты других матчей дня:

«Виннипег» — «Оттава» — 4:2;.

«Каролина» — «Даллас» — 0:3;.

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 3:0.