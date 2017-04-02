Шайба Радулова в овертайме принесла «Монреалю» победу над «Тампой»
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. «Монреаль» обыграл «Тампу» со счетом 2:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий гостей Александр Радулов забросил победную шайбу в овертайме.
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В основное время в составе «Монреаля» гол забил Филип Дано (35), за «Тампу» отличился Янни Гурд (52).
Радулов сыграл в матче 16 минут 51 секунду, за которые он забросил шайбу, заработал показатель полезности «+1» и заблокировал четыре броска. Всего на счету Радулова теперь 52 очка (17+35) по системе «гол+пас» в 73 матчах текущего чемпионата. Российские защитники «Монреаля» Алексей Емелин и Андрей Марков результативными действиями не отметились.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 броска по своим воротам. Он был признан второй звездой встречи, третьей стал Радулов.
Уступив канадскому клубу, «Тампа» усложнила себе задачу попадания в
В составе «Мейпл Лифс» точной передачей, которая стала для него 31-й в сезоне, отметился российский защитник Никита Зайцев.
Результаты других матчей дня:
«Виннипег» — «Оттава» — 4:2;.
«Каролина» — «Даллас» — 0:3;.
«Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 3:0.
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