Вратарь «Филадельфии» Нойвирт потерял сознание во время матча с «Нью-Джерси»
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Чешский голкипер «Филадельфии» Михал Нойвирт потерял сознание во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с с «Нью-Джерси».
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Видимо, что-то случилось...
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В середине первого периода, когда игра проходила в зоне соперника, Нойвирт ничком рухнул на лед. Бригада медиков несколько минут пыталась привести чеха в сознание. Потихоньку Нойвирт пришел в себя, но самостоятельно покинуть площадку он не смог — его увезли со льда на каталке.
В воротах Нойвирта сменил Энтони Столарц.
В настоящее время чеха повезли в госпиталь на обследование, он находится в сознании. По сообщению
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