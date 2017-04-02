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2 апреля 2017, 8:02 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Вратарь «Филадельфии» Нойвирт потерял сознание во время матча с «Нью-Джерси»

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Чешский голкипер «Филадельфии» Михал Нойвирт потерял сознание во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с с «Нью-Джерси».

Чешского голкипера увезли с площадки на каталке идти самостоятельно он не мог. Увеличить
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В середине первого периода, когда игра проходила в зоне соперника, Нойвирт ничком рухнул на лед. Бригада медиков несколько минут пыталась привести чеха в сознание. Потихоньку Нойвирт пришел в себя, но самостоятельно покинуть площадку он не смог — его увезли со льда на каталке.

В воротах Нойвирта сменил Энтони Столарц.

В настоящее время чеха повезли в госпиталь на обследование, он находится в сознании. По сообщению пресс-службы «Филадельфии», более подробная информация о состоянии голкипера будет сообщена позднее.

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