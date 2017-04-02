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2 апреля 2017, 1:06 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Питтсбурга» Куниц выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Крис Куниц выбыл с травмой нижней части тела.

Об этом сообщил главный тренер команды Майк Салливан.

«У Куница травма нижней части тела. Сейчас мы не знаем приблизительных сроков его возвращения в строй», — приводятся слова Салливана в официальном «твиттере» клуба.

Куниц принял участие в последнем матче «Питтсбурга» с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б). В составе команды из-за травм также отсутствуют нападающие Евгений Малкин и Карл Хагелин. В текущем сезоне Куниц набрал 29 (9+20) очков в 71 матче.

Питтсбург Пингвинз
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