Нападающий «Питтсбурга» Куниц выбыл на неопределённый срок из-за травмы
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Крис Куниц выбыл с травмой нижней части тела.
Об этом сообщил главный тренер команды Майк Салливан.
«У Куница травма нижней части тела. Сейчас мы не знаем приблизительных сроков его возвращения в строй», — приводятся слова Салливана в официальном «твиттере» клуба.
Куниц принял участие в последнем матче «Питтсбурга» с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б). В составе команды
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