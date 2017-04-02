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2 апреля 2017, 0:13 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Чикаго» досрочно занял первое место в Западной конференции НХЛ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. «Чикаго» досрочно стал победителем Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Победу в конференции команде обеспечило поражение Миннесоты от Нэшвилла Увеличить
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Первое место команде обеспечило поражение «Миннесоты» от «Нэшвилла» (0:3). После 78 игр в активе «Чикаго», который также выиграл Центральный дивизион, 107 очков. У «Миннесоты» такое же количество игр и 98 очков.

У лидирующего в Тихоокенском дивизионе «Анахайма» — 96 очков в 77 играх. Таким образом, за оставшиеся пять встреч «Анахайм» может набрать 10 очков, которых не хватит, чтобы опередить «Чикаго» (за победу в НХЛ дают два очка).

«Чикаго» стал победителем конференции в пятый раз, а дивизиона — в 16-й.

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Тренер: Хоккеист «Чикаго» Анисимов начнет занятия на льду 30 марта

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» Артем Анисимов, выбывший в середине марта из-за травмы колена, начнет тренировки на льду в четверг 30 марта и может вернуться в состав до начала плей-офф. Об этом сообщил главный тренер «Чикаго» Джоэль Кенневиль, слова которого приводит пресс-служба клуба.
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