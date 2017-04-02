«Чикаго» досрочно занял первое место в Западной конференции НХЛ
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. «Чикаго» досрочно стал победителем Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Первое место команде обеспечило поражение «Миннесоты» от «Нэшвилла» (0:3). После 78 игр в активе «Чикаго», который также выиграл Центральный дивизион, 107 очков. У «Миннесоты» такое же количество игр и 98 очков.
У лидирующего в Тихоокенском дивизионе «Анахайма» — 96 очков в 77 играх. Таким образом, за оставшиеся пять встреч «Анахайм» может набрать 10 очков, которых не хватит, чтобы опередить «Чикаго» (за победу в НХЛ дают два очка).
«Чикаго» стал победителем конференции в пятый раз, а дивизиона — в 16-й.
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