«Нэшвилл» всухую обыграл «Миннесоту», забив два гола за 10 секунд

Встреча завершилась со счётом 3:0.



На 38-й минуте матча Филип Форсберг открыл счёт, а через 10 секунд Кевин Фиала увеличил преимущество «Нэшвилла». Окончательный счёт установил Пи Кей Суббэн, поразив пустые ворота в концовке третьего периода. Вратарь Пекка Ринне провёл матч на ноль, отразив 31 бросок.