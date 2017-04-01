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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29282057/
1 апреля 2017, 23:53 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Нэшвилл» всухую обыграл «Миннесоту», забив два гола за 10 секунд

«Нэшвилл Предаторз» на домашней площадке одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счётом 3:0.

На 38-й минуте матча Филип Форсберг открыл счёт, а через 10 секунд Кевин Фиала увеличил преимущество «Нэшвилла». Окончательный счёт установил Пи Кей Суббэн, поразив пустые ворота в концовке третьего периода. Вратарь Пекка Ринне провёл матч на ноль, отразив 31 бросок.

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