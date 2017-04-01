Гол Ягра не спас «Флориду» от поражения в Бостоне

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Встреча завершилась со счётом 5:2.



В первом периоде Ноэль Аккьяри вывел хозяев вперёд, а после перерыва Томас Ванек сравнял счёт. На 28-й минуте Патрис Бержерон сделал счёт 2:1, но «Флорида» вновь отыгралась благодаря голу Яромира Ягра. На второй перерыв «Бостон» ушёл, имея преимущество, Давид Крейчи забросил третью шайбу в ворота Рето Берры. В заключительной трети Брэд Маршан сделал счёт 4:2, а вскоре Бержерон оформил дубль, установив окончательный результат.