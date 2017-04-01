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1 апреля 2017, 22:53 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Гол Ягра не спас «Флориду» от поражения в Бостоне

«Бостон Брюинз» на домашней площадке обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Бостон <span class=error>Брюинз</span> на домашней площадке обыграл Флориду <span class=error>Пантерз</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Встреча завершилась со счётом 5:2.

В первом периоде Ноэль Аккьяри вывел хозяев вперёд, а после перерыва Томас Ванек сравнял счёт. На 28-й минуте Патрис Бержерон сделал счёт 2:1, но «Флорида» вновь отыгралась благодаря голу Яромира Ягра. На второй перерыв «Бостон» ушёл, имея преимущество, Давид Крейчи забросил третью шайбу в ворота Рето Берры. В заключительной трети Брэд Маршан сделал счёт 4:2, а вскоре Бержерон оформил дубль, установив окончательный результат.

1.04.2017 20:00 Регулярный чемпионат TD Garden
Бостон Брюинз 5:2 Флорида Пантерз
(1:0, 2:2, 2:0)
Главные тренеры
Брюс Кэссиди Том Роу
Вратари
Туукка Раск Рето Берра 58:44 (Р. Берра 59:04-59:11, Р. Берра 59:48)
1-й период
Юсси Йокинен 04:08
10:16 Ноэль Аккьяри
Колтон Сивиур 13:16
17:03 Ноэль Аккьяри
2-й период
Томас Ванек (К. Сивиур, Н. Бьюгстад) 21:38
27:56 Патрис Бержерон (З. Хара, Д. Пастрняк)
28:31 Брэндон Карло
Яромир Ягр (К. Яндл, Д. Маршессо) 29:53
30:26 Брэд Маршан
34:30 Давид Крейчи
Алекс Петровик 37:01
3-й период
41:06 Кеван Миллер
Томас Ванек 57:53
58:16 Брэд Маршан (Р. Спунер, Д. Пастрняк)
59:48 п.в. Патрис Бержерон
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Т. Раск (Бостон Брюинз), П. Бержерон (Бостон Брюинз), Ш. Торнтон (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Бостон Брюинз
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Флорида Пантерз
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