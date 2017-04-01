Гол Ягра не спас «Флориду» от поражения в Бостоне
«Бостон Брюинз» на домашней площадке обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча завершилась со счётом 5:2.
В первом периоде Ноэль Аккьяри вывел хозяев вперёд, а после перерыва Томас Ванек сравнял счёт. На 28-й минуте Патрис Бержерон сделал счёт 2:1, но «Флорида» вновь отыгралась благодаря голу Яромира Ягра. На второй перерыв «Бостон» ушёл, имея преимущество, Давид Крейчи забросил третью шайбу в ворота Рето Берры. В заключительной трети Брэд Маршан сделал счёт 4:2, а вскоре Бержерон оформил дубль, установив окончательный результат.
|1.04.2017 20:00
|Регулярный чемпионат
|TD Garden
|Бостон Брюинз
|5:2
|Флорида Пантерз
|(1:0, 2:2, 2:0)
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Том Роу
Вратари
|Туукка Раск
|Рето Берра 58:44 (Р. Берра 59:04-59:11, Р. Берра 59:48)
|1-й период
|Юсси Йокинен
|04:08
|10:16
|Ноэль Аккьяри
|Колтон Сивиур
|13:16
|17:03
|Ноэль Аккьяри
|2-й период
|Томас Ванек (К. Сивиур, Н. Бьюгстад)
|21:38
|27:56
|Патрис Бержерон (З. Хара, Д. Пастрняк)
|28:31
|Брэндон Карло
|Яромир Ягр (К. Яндл, Д. Маршессо)
|29:53
|30:26
|Брэд Маршан
|34:30
|Давид Крейчи
|Алекс Петровик
|37:01
|3-й период
|41:06
|Кеван Миллер
|Томас Ванек
|57:53
|58:16
|Брэд Маршан (Р. Спунер, Д. Пастрняк)
|59:48
|п.в.
|Патрис Бержерон
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Т. Раск (Бостон Брюинз), П. Бержерон (Бостон Брюинз), Ш. Торнтон (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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