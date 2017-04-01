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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29281605/
1 апреля 2017, 21:59 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Дежарден: У Голдобина высокое мастерство, но мы хотим видеть его прогресс

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Уилли Дежарден оценил игру новичка команды нападающего Николая Голдобина.

«Очевидно, Голдобин обладает высоким индивидуальным мастерством, но мы хотим видеть его прогресс. Он пока ещё приспосабливается к нашей системе игры. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — приводятся слова Дежардена на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Ванкувер Кэнакс
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