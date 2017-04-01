Дежарден: У Голдобина высокое мастерство, но мы хотим видеть его прогресс

«Очевидно, Голдобин обладает высоким индивидуальным мастерством, но мы хотим видеть его прогресс. Он пока ещё приспосабливается к нашей системе игры. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — приводятся слова Дежардена на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.