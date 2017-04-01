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1 апреля 2017, 21:11 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Торонто» Нюландер признан лучшим новичком марта в НХЛ

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Уильям Нюландер признан лучшим новичком марта, сообщается на официальном сайте НХЛ.

20-летний шведский нападающий стал лучшим бомбардиром месяца среди новичков, набрав 14 (4+10) результативных баллов в 14 матчах. Кроме того, Нюландер установил клубный рекорд по количеству матчей подряд с набранными очками среди новичков — 12 матчей.

В текущем сезоне он набрал 58 (21+37) очков в 75 играх. Нюландер второй раз становится лучшим новичком месяца, ранее ему удалось это сделать в октябре.

Торонто Мэйпл Ливз
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