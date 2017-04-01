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1 апреля 2017, 20:59 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Айлендерс» Таварес выбыл на несколько недель

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела, сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Капитан «островитян» получил повреждение в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:1) и не смог доиграть встречу. В текущем сезоне он является лучшим бомбардиром команды, набрав 66 (28+38) очков в 77 встречах. «Айлендерс» занимают шестое место в Столичном дивизионе, набрав 84 очка в 77 играх, и отстают от зоны плей-офф на четыре очка.

Нью-Йорк Айлендерс
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