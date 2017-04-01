Нападающий «Айлендерс» Таварес выбыл на несколько недель

Капитан «островитян» получил повреждение в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:1) и не смог доиграть встречу. В текущем сезоне он является лучшим бомбардиром команды, набрав 66 (28+38) очков в 77 встречах. «Айлендерс» занимают шестое место в Столичном дивизионе, набрав 84 очка в 77 играх, и отстают от зоны плей-офф на четыре очка.