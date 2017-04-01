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1 апреля 2017, 19:58 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Кучеров и Бобровский названы лучшими игроками марта в НХЛ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал первой звездой марта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Третьей звездой стал американский форвард Чикаго <span class=error>Патрик</span> <span class=error>Кейн</span>. Увеличить
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В прошедшем месяце россиянин в 14 встречах набрал 19 очков, забросив 11 шайб и сделав восемь результативных передач.

Второй звездой месяца стал российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский, который в апреле провел 11 игр, одержал в них девять побед, в среднем пропуская 1,09 гола за игру. Четыре матча в прошедшем месяце Бобровский отыграл «на ноль».

Третьей звездой назван американский форвард «Чикаго» Патрик Кейн. В 16 встречах хоккеист записал на свой счет 19 очков (7 шайб + 12 передач).

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