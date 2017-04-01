Голдобин: «Ванкуверу» сложно добиваться результата, учитывая количество новичков
Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин сообщил, что рад своему переходу из «Сан-Хосе Шаркс».
«Если честно, то очень рад, что перешёл в “Ванкувер”, потому что в “Шаркс” не было возможности попадать в основную команду. Правда, погода тут не очень хорошая, дождь идёт каждый день, но это для меня новый опыт, который я ценю. Если говорить именно про игровые моменты, то команда здесь очень молодая. Есть несколько опытных хоккеистов. В первую очередь, конечно, это касается братьев Седин. В остальном много молодёжи, и мне это нравится.
Понятно, что не особенно приятно
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter