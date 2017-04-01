Голдобин: «Ванкуверу» сложно добиваться результата, учитывая количество новичков

«Если честно, то очень рад, что перешёл в “Ванкувер”, потому что в “Шаркс” не было возможности попадать в основную команду. Правда, погода тут не очень хорошая, дождь идёт каждый день, но это для меня новый опыт, который я ценю. Если говорить именно про игровые моменты, то команда здесь очень молодая. Есть несколько опытных хоккеистов. В первую очередь, конечно, это касается братьев Седин. В остальном много молодёжи, и мне это нравится.



Понятно, что не особенно приятно из-за последних результатов, потому что мы часто проигрываем в заключительной части регулярного чемпионата. Сложно добиваться положительного результата, когда в команде такое большое количество новичков. По сути, чуть ли не в каждой игре за “Ванкувер” кто-то дебютирует. Несмотря на то что мы не попадаем в плей-офф в этом сезоне, я всё равно стараюсь получать удовольствие от выступления в Национальной хоккейной лиге. Хоть и получаю 10 минут игрового времени, а не 16, например, но всё равно выхожу на лёд против звёзд мирового хоккея. Это новый уровень для меня, было здорово сделать шаг вперёд в карьере», — цитирует Голдобина официальный сайт лиги.