Холтби: Я должен успокаивать команду, а сегодня получилось, скорее, наоборот
Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби негативно отозвался о своей игре в матче с «Аризоной Койотс» (3:6).
«На старте игры меня крайне расстроила неудачная игра на отскоках. У моих ворот происходили неприятные вещи, в том числе и
В такой ситуации я должен успокаивать команду и своих партнёров. Как показалось, я сделал обратное, и всё стало нарастать, как снежный ком. Такое нельзя допускать», — приводит слова Холтби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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