Холтби: Я должен успокаивать команду, а сегодня получилось, скорее, наоборот

«На старте игры меня крайне расстроила неудачная игра на отскоках. У моих ворот происходили неприятные вещи, в том числе и из-за моих ошибок.



В такой ситуации я должен успокаивать команду и своих партнёров. Как показалось, я сделал обратное, и всё стало нарастать, как снежный ком. Такое нельзя допускать», — приводит слова Холтби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.