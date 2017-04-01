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1 апреля 2017, 18:25 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Холтби: Я должен успокаивать команду, а сегодня получилось, скорее, наоборот

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби негативно отозвался о своей игре в матче с «Аризоной Койотс» (3:6).

«На старте игры меня крайне расстроила неудачная игра на отскоках. У моих ворот происходили неприятные вещи, в том числе и из-за моих ошибок.

В такой ситуации я должен успокаивать команду и своих партнёров. Как показалось, я сделал обратное, и всё стало нарастать, как снежный ком. Такое нельзя допускать», — приводит слова Холтби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Вашингтон Кэпиталз
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