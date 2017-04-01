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1 апреля 2017, 10:49 | Хоккей: НХЛ | Lenta.Ru

Панарин сделал третий дубль в сезоне

Российский форвард «Чикаго Блэкхокс» Артемий Панарин сделал дубль во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Российский форвард Чикаго Блэкхокс Артемий Панарин сделал дубль во встрече регулярного чемпионата НХЛ против Коламбус Блю Джекетс. Матч завершился победой ястребов со счетом 3:1. Первым голом Панарин огорчил голкипера Коламбуса соотечественника Сергея Бобровского. Вторую шайбу он отправил в пустые ворота. Увеличить
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Матч завершился победой «ястребов» со счетом 3:1. В эпизоде с первым голом Панарин огорчил голкипера «Коламбуса», соотечественника Сергея Бобровского. Вторую шайбу форвард отправил в пустые ворота.

Это третий дубль Панарина в сезоне. Всего на его счету 28 заброшенных шайб и 42 результативных передачи в 78 встречах регулярного чемпионата.

1.04.2017 03:30 Регулярный чемпионат United Center
Чикаго Блэкхокс 3:1 Коламбус Блю Джэкетс
(2:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Джон Торторелла
Вратари
Кори Кроуфорд Сергей Бобровский 58:19 (С. Бобровский 59:16-59:26)
1-й период
Брэндон Дубински 00:28
00:32 Артемий Панарин (П. Кейн, Дж. Тэйвз)
07:31 Брент Сибрук
Кайл Куинси 14:08
16:21 Райан Хартман
Бун Дженнер 16:21
Ник Фолиньо (Сэм Ганье, Дж. Джонсон) 17:15
17:37 Мариан Хосса (П. Кейн, Б. Сибрук)
2-й период
Ник Фолиньо 20:00
33:54 Джордин Туту
39:25 Джонни Одуйя
3-й период
49:15 Никлас Яльмарссон
59:16 п.в. Артемий Панарин (П. Кейн, Т. Киро)
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс), П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), Мар. Хосса (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Чикаго Блэкхокс
Новости Матчи Состав Статистика
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