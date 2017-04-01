Панарин сделал третий дубль в сезоне
Российский форвард «Чикаго Блэкхокс» Артемий Панарин сделал дубль во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщается на сайте лиги.
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Матч завершился победой «ястребов» со счетом 3:1. В эпизоде с первым голом Панарин огорчил голкипера «Коламбуса», соотечественника Сергея Бобровского. Вторую шайбу форвард отправил в пустые ворота.
Это третий дубль Панарина в сезоне. Всего на его счету 28 заброшенных шайб и 42 результативных передачи в 78 встречах регулярного чемпионата.
|1.04.2017 03:30
|Регулярный чемпионат
|United Center
|Чикаго Блэкхокс
|3:1
|Коламбус Блю Джэкетс
|(2:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
|Джоэль Кенневилль
|Джон Торторелла
Вратари
|Кори Кроуфорд
|Сергей Бобровский 58:19 (С. Бобровский 59:16-59:26)
|1-й период
|Брэндон Дубински
|00:28
|00:32
|Артемий Панарин (П. Кейн, Дж. Тэйвз)
|07:31
|Брент Сибрук
|Кайл Куинси
|14:08
|16:21
|Райан Хартман
|Бун Дженнер
|16:21
|Ник Фолиньо (Сэм Ганье, Дж. Джонсон)
|17:15
|17:37
|Мариан Хосса (П. Кейн, Б. Сибрук)
|2-й период
|Ник Фолиньо
|20:00
|33:54
|Джордин Туту
|39:25
|Джонни Одуйя
|3-й период
|49:15
|Никлас Яльмарссон
|59:16
|п.в.
|Артемий Панарин (П. Кейн, Т. Киро)
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|К. Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс), П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), Мар. Хосса (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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