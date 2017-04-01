Дубль Бурмистрова помог «Аризоне» прервать 6-матчевую серию побед «Вашингтона»

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Игра, прошедшая в пятницу в Глендейле, закончилась со счетом 6:3 (3:0, 2:2, 1:1) в пользу хозяев льда.

В составе победителей по дублю сделали Александр Бурмистров (14-я и 38-я минуты) и Кристиан Дворак (8, 34), по шайбе забросили Джош Джурис (10) и Питер Холланд (51). У столичной команды отличились Ларс Никлас Бекстрём (22), Дэниел Уинник (32) и Джастин Уильямс (51), в активе российского защитника Дмитрия Орлова одна результативная передача.

«Аризона» прервала серию из четырех поражений подряд. Лидер Восточной конференции «Вашингтон» проиграл впервые в последних семи матчах.