Дубль Бурмистрова помог «Аризоне» прервать 6-матчевую серию побед «Вашингтона»
МОСКВА, 1 апр —
Р-Спорт. Хоккеисты «Аризоны» обыграли «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Игра, прошедшая в пятницу в Глендейле, закончилась со счетом 6:3 (3:0, 2:2, 1:1) в пользу хозяев льда.
В составе победителей по дублю сделали Александр Бурмистров (14-я и 38-я минуты) и Кристиан Дворак (8, 34), по шайбе забросили Джош Джурис (10) и Питер Холланд (51). У столичной команды отличились Ларс Никлас Бекстрём (22), Дэниел Уинник (32) и Джастин Уильямс (51), в активе российского защитника Дмитрия Орлова одна результативная передача.
«Аризона» прервала серию из четырех поражений подряд. Лидер Восточной конференции «Вашингтон» проиграл впервые в последних семи матчах.
|1.04.2017 05:00
|Регулярный чемпионат
|Gila River Arena
|Аризона Койотс
|6:3
|Вашингтон Кэпиталз
|(3:0, 2:2, 1:1)
Главные тренеры
|Дэйв Типпетт
|Барри Тротц
Вратари
|Луи Доминге
|Брэден Холтби 13:12 (Ф. Грубауэр 13:12-20:00, Б. Холтби 20:00)
|1-й период
|07:26
|Кристиан Дворак
|09:05
|Джош Джурис (А. Голигоски)
|13:12
|Александр Бурмистров (Ш. Доун, Л. Круз)
|2-й период
|21:18
|Оливер Экман-Ларссон
|Никлас II Бэкстрем (М. Юханссон, Ти.Дж. Оши)
|21:59
|Дэниэл Винник (Т. Уилсон, Дм. Орлов)
|31:04
|Ти. Джей. Оши
|32:07
|33:28
|Кристиан Дворак
|Дэниэл Винник
|36:32
|37:52
|Александр Бурмистров (М. Доми, Э. Дианджело)
|3-й период
|50:17
|Питер Холланд
|Джастин Уильямс (М. Нисканен, М. Юханссон)
|50:37
Статистика
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|К. Дворак (Аризона Койотс), А. Бурмистров (Аризона Койотс), Л. Доминге (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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