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1 апреля 2017, 11:08 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Дубль Бурмистрова помог «Аризоне» прервать 6-матчевую серию побед «Вашингтона»

МОСКВА, 1 апр — Р-Спорт. Хоккеисты «Аризоны» обыграли «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Дубль Бурмистрова помог Аризоне прервать 6-матчевую серию побед Вашингтона - Фото Увеличить
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Игра, прошедшая в пятницу в Глендейле, закончилась со счетом 6:3 (3:0, 2:2, 1:1) в пользу хозяев льда.

В составе победителей по дублю сделали Александр Бурмистров (14-я и 38-я минуты) и Кристиан Дворак (8, 34), по шайбе забросили Джош Джурис (10) и Питер Холланд (51). У столичной команды отличились Ларс Никлас Бекстрём (22), Дэниел Уинник (32) и Джастин Уильямс (51), в активе российского защитника Дмитрия Орлова одна результативная передача.

«Аризона» прервала серию из четырех поражений подряд. Лидер Восточной конференции «Вашингтон» проиграл впервые в последних семи матчах.

1.04.2017 05:00 Регулярный чемпионат Gila River Arena
Аризона Койотс 6:3 Вашингтон Кэпиталз
(3:0, 2:2, 1:1)
Главные тренеры
Дэйв Типпетт Барри Тротц
Вратари
Луи Доминге Брэден Холтби 13:12 (Ф. Грубауэр 13:12-20:00, Б. Холтби 20:00)
1-й период
07:26 Кристиан Дворак
09:05 Джош Джурис (А. Голигоски)
13:12 Александр Бурмистров (Ш. Доун, Л. Круз)
2-й период
21:18 Оливер Экман-Ларссон
Никлас II Бэкстрем (М. Юханссон, Ти.Дж. Оши) 21:59
Дэниэл Винник (Т. Уилсон, Дм. Орлов) 31:04
Ти. Джей. Оши 32:07
33:28 Кристиан Дворак
Дэниэл Винник 36:32
37:52 Александр Бурмистров (М. Доми, Э. Дианджело)
3-й период
50:17 Питер Холланд
Джастин Уильямс (М. Нисканен, М. Юханссон) 50:37
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Дворак (Аризона Койотс), А. Бурмистров (Аризона Койотс), Л. Доминге (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Аризона Койотс
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