Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29276095/
1 апреля 2017, 0:57 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Виннипег» подписал однолетний контракт новичка с защитником Пулмэном

«Виннипег Джетс» заключил однолетний контракт новичка на $ 1,775 с защитником Такером Пулмэном, сообщается на официальном сайте клуба.

23-летний Пулмэн в сезоне-2016/17 выступал за команду Университета Северной Дакоты, провёл 38 матчей, в которых набрал 30 (7+23) результативных баллов. После подписания контракта ему предстоит операция на плече, после которой будет принято решение о возможности его участия в тренировочном лагере команды.

Защитник был выбран «Виннипегом» на драфте 2013 года под общим 127-м номером.

Виннипег Джетс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!