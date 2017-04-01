«Виннипег» подписал однолетний контракт новичка с защитником Пулмэном

23-летний Пулмэн в сезоне-2016/17 выступал за команду Университета Северной Дакоты, провёл 38 матчей, в которых набрал 30 (7+23) результативных баллов. После подписания контракта ему предстоит операция на плече, после которой будет принято решение о возможности его участия в тренировочном лагере команды.



Защитник был выбран «Виннипегом» на драфте 2013 года под общим 127-м номером.