Бобби Райан: «Оттаве» нужно выбираться из кризиса
Нападающий «Оттавы» Бобби Райан после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесоты» (1:5) подчеркнул, что команда перестала играть в свой хоккей.
По словам форварда, «Сенаторз» нужно выбираться из кризиса.
— Не могу сказать, что в этом матче была только одна команда, — приводит Ottawa Citizen слова Райана. — Но «Оттава» оказалась в роли догоняющих, а это не та ситуация, находясь в которой мы добивались успеха в этом сезоне.
«Сенаторз» перестал показывать командную игру. Теперь нам необходимо выбираться из кризиса как команда. Но хорошо, что нам удалось создать очковый задел.
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