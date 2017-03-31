Бобби Райан: «Оттаве» нужно выбираться из кризиса

По словам форварда, «Сенаторз» нужно выбираться из кризиса.

— Не могу сказать, что в этом матче была только одна команда, — приводит Ottawa Citizen слова Райана. — Но «Оттава» оказалась в роли догоняющих, а это не та ситуация, находясь в которой мы добивались успеха в этом сезоне.

«Сенаторз» перестал показывать командную игру. Теперь нам необходимо выбираться из кризиса как команда. Но хорошо, что нам удалось создать очковый задел.