«Филадельфия» подписала контракт с лучшим бомбардиром NCAA Веккиоуни
«Филадельфия Флайерз» заключил контракт новичка с центральным нападающим Майком Веккиоуни, сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее 24-летний хоккеист выступал за команду колледжа «Юнион». В сезоне-2016/17 Веккиоуни набрал 63 (29+34) результативных балла, разделив первое место среди бомбардиров NCAA. В 2017 году его номинировали на «Хоби Бейкер Эворд» — приз лучшему игроку студенческого хоккея США.
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