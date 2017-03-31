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31 марта 2017, 19:45 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Филадельфия» подписала контракт с лучшим бомбардиром NCAA Веккиоуни

«Филадельфия Флайерз» заключил контракт новичка с центральным нападающим Майком Веккиоуни, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее 24-летний хоккеист выступал за команду колледжа «Юнион». В сезоне-2016/17 Веккиоуни набрал 63 (29+34) результативных балла, разделив первое место среди бомбардиров NCAA. В 2017 году его номинировали на «Хоби Бейкер Эворд» — приз лучшему игроку студенческого хоккея США.

Филадельфия Флайерз
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