Самый результативный хоккеист «Нью-Джерси» Элиаш объявил о завершении карьеры игрока

Элиаш, которому в апреле исполнится 41 год, начал выступать в НХЛ в 1995 году и с тех пор провел в лиге 20 сезонов. В составе «Нью-Джерси Девилз» Элиаш дважды завоевывал Кубок Стэнли. За «дьяволов» чех провел 1240 матчей, в которых набрал 1025 (408+617) очков и является рекордсменом клуба по заброшенным шайбам, голевым передачам и набранным очкам.

Элиаш не играет с мая 2016 года, после операции по замене хряща в правом колене. Прощание с игроком состоится 8 апреля во время раскатки «Девилз» перед домашним матчем с «Нью-Йорк Айлендерс».