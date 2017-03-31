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31 марта 2017, 12:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Флорида» потеряла шансы на выход в плей-офф

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» уступил «Монреаль Канадиенс» (2:6). Таким образом, «пантеры» потеряли всякие шансы на выход в плей-офф.

Команда уже точно выдаст худший сезон по набранным очкам с чемпионата-2013/14 (66 очков), после которого команду возглавил Дерард Галлант, набравший в следующем сезоне 91 очко. Галлант был уволен в ноябре 2016 года, когда команда, по мнению владельца клуба Винсента Виолы, неудачно начала сезон (11−10−1). «Флориду» возглавил генеральный менеджер Том Роу.

За два с лишним сезона Галлант набрал во «Флориде» 217 очков в 186 матчах, то есть 1,17 очка за игру — лучший показатель в истории клуба. У Роу 54 очка в 54 матчах. В прошлом сезоне «Флорида» заняла первое место в Атлантическом дивизионе, но в первом раунде уступили «Нью-Йорк Айлендерс» (3−4). В последний раз «пантеры» выходили в плей-офф два года подряд при Даге Маклине в 1995-м и 1996-м.

Флорида Пантерз
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Две передачи Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Флориду» и выйти в плей-офф НХЛ

Две передачи Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Флориду» и выйти в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. «Монреаль» обыграл «Флориду» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Александр Радулов отдал две голевые передачи и помог клубу в 83-й раз в истории принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли.
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