Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29266687/
31 марта 2017, 11:03 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Макдэвид повторил рекорд результативности «Эдмонтона», державшийся 21 год

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид установил очередной рекорд клуба.

20-летний нападающий отметился 2 (1+1) очками в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3+2) и набрал уже 91 (28+63) очко в текущем сезоне.

Благодаря этому юный капитан стал первым игроком «Ойлерз» с сезона-95/96, которому удалось достичь отметки в 91 балл, сообщает «Твиттер» НХЛ. Ранее это удавалось форварду Дагу Уэйту 21 год назад, на его счету было 104 очка по итогам сезона. «Эдмонтон» идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции и впервые с сезона-2005/06 попадет в плей-офф НХЛ.

Эдмонтон Ойлерз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Скончался легендарный игрок "Зенита"

Слуцкому угрожают. Кому помешал бывший тренер сборной

Новый громкий скандал вокруг Дмитрия Тарасова