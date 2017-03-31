Макдэвид повторил рекорд результативности «Эдмонтона», державшийся 21 год

20-летний нападающий отметился 2 (1+1) очками в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3+2) и набрал уже 91 (28+63) очко в текущем сезоне.

Благодаря этому юный капитан стал первым игроком «Ойлерз» с сезона-95/96, которому удалось достичь отметки в 91 балл, сообщает «Твиттер» НХЛ. Ранее это удавалось форварду Дагу Уэйту 21 год назад, на его счету было 104 очка по итогам сезона. «Эдмонтон» идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции и впервые с сезона-2005/06 попадет в плей-офф НХЛ.