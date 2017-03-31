Марнер побил ассистентский рекорд «Торонто» 73-летней давности

Таким образом, 19-летний хоккеист набрал уже 58 (17+41) очков в 72 играх «регулярки» и побил ассистентский рекорд клуба, который держался 73 года, сообщает «Твиттер» НХЛ.

В сезоне-1943/44 центральный форвард Гус Боднар отметился 40 голевыми передачами. На данный момент «Торонто» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции и может выйти в плей-офф впервые с 2013 года.