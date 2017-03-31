Марнер побил ассистентский рекорд «Торонто» 73-летней давности
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» нападающий «Торонто» Митч Марнер отметился голевой передачей.
Таким образом, 19-летний хоккеист набрал уже 58 (17+41) очков в 72 играх «регулярки» и побил ассистентский рекорд клуба, который держался 73 года, сообщает «Твиттер» НХЛ.
В сезоне-1943/44 центральный форвард Гус Боднар отметился 40 голевыми передачами. На данный момент «Торонто» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции и может выйти в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter