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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29266451/
31 марта 2017, 11:03 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Марнер побил ассистентский рекорд «Торонто» 73-летней давности

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» нападающий «Торонто» Митч Марнер отметился голевой передачей.

Таким образом, 19-летний хоккеист набрал уже 58 (17+41) очков в 72 играх «регулярки» и побил ассистентский рекорд клуба, который держался 73 года, сообщает «Твиттер» НХЛ.

В сезоне-1943/44 центральный форвард Гус Боднар отметился 40 голевыми передачами. На данный момент «Торонто» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции и может выйти в плей-офф впервые с 2013 года.

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