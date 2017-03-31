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31 марта 2017, 11:26 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Хедман установил рекорд результативности для защитников «Тампы-Бэй»

Защитник «Тампы-Бэй» Виктор Хедман сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:3).

Таким образом, 26-летний швед набрал свое 66-е (15+51) очко в сезоне и обновил рекорд результативности в истории игроков обороны «молний».

Предыдущее достижение принадлежало чеху Роману Хамрлику, который в сезоне 1995/1996 набрал 65 (16+49) очков.

Отметим, что до этого лучшим результатом в карьере Хедмана были 55 (13+42) очков в сезоне 2013/2014. Хедман проводит восьмой сезон в составе «Тампы-Бэй».

«Молнии» одержали четвертую победу подряд и продолжают бороться за попадание в зону wild card Восточной конференции. На данный момент «Тампа-Бэй» отстает от «Бостона» на три очка, имея при этом игру в запасе.

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