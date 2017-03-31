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31 марта 2017, 10:26 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Sportsnet: Зайцев близок к подписанию семилетнего контракта с клубом НХЛ «Торонто»

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российский защитник Никита Зайцев близок к подписанию договора на семь лет с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто». Об этом сообщает Sportsnet.

По информации издания, стороны ведут переговоры о продлении соглашения, средняя зарплата игрока по которому составит $4,5 млн в год. Если контракт будет подписан, то он станет вторым по величине среди защитников клуба, больше получает только Морган Рилли ($5 млн). По текущему соглашению новичка Зайцев может получить за этот сезон максимум $1,775 млн, включая бонусы.

25-летний Зайцев перешел в «Торонто» в начале этого сезона. Защитник провел 76 игр за канадский клуб, в которых забросил 4 шайбы и сделал 30 результативных передач.

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