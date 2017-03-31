Хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко подарил 11-летней болельщице поездку на два гостевых матча

Девочка страдает онкологическим заболеванием, однако проходит курс лечения и близка к тому, чтобы победить болезнь. Тарасенко познакомился с Арианной на благотворительном мероприятии Hockey Fights Cancer («Хоккей против рака») в 2015 году. Хоккеист с женой Яной выиграли право на эту поездку 13 февраля на благотворительном аукционе во время командного похода в казино. 20 февраля в день рождения Арианны Тарасенко удивил ее, приведя в раздевалку «Блюз», а игроки спели ей «С днем рождения».

«Этот незнакомец по-дружески отнесся к нашей семье и так много сделал для нас. У него большое сердце, и он является очень добрым человеком, — сказала мама Арианны Лори Цукер, также отправившаяся в путешествие. — Это просто невероятно. Когда встречаешь столь щедрых и милых людей, то снова начинаешь верить в человечество».

Тарасенко рассказал, что он хотел сделать что-то приятное для Арианны. «Она выглядела впечатленной, — сказал Тарасенко. — Этого стоило ожидать, но если сейчас посмотреть в ее глаза, то мы с женой сделали правильный выбор, преподнеся ей этот скромный подарок. Это не бог весть что, но когда ребенок становится счастлив, это уже большое дело».

«Когда помогаешь ребенку улыбаться, то это лишь самое малое, что мы можем для нее сделать. Здорово, что она здесь, теперь надо выиграть оба матча и сделать ее еще более счастливой», — добавил он.

Во время игры с «Аризоной» Арианна находилась рядом с площадкой во время раскатки, у нее взяли интервью в первом перерыве, а также она увидела гол Тарасенко, который стал победным для «Блюз» (3:1).