Хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко подарил 11-летней болельщице поездку на два гостевых матча
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Владимир Тарасенко подарил 11-летней болельщице Арианне Дуган поездку на два гостевых матча команды. Об этом сообщает
пресс-служба НХЛ.
Девочка страдает онкологическим заболеванием, однако проходит курс лечения и близка к тому, чтобы победить болезнь. Тарасенко познакомился с Арианной на благотворительном мероприятии Hockey Fights Cancer («Хоккей против рака») в 2015 году. Хоккеист с женой Яной выиграли право на эту поездку 13 февраля на благотворительном аукционе во время командного похода в казино. 20 февраля в день рождения Арианны Тарасенко удивил ее, приведя в раздевалку «Блюз», а игроки спели ей «С днем рождения».
«Этот незнакомец
Тарасенко рассказал, что он хотел сделать
«Когда помогаешь ребенку улыбаться, то это лишь самое малое, что мы можем для нее сделать. Здорово, что она здесь, теперь надо выиграть оба матча и сделать ее еще более счастливой», — добавил он.
Во время игры с «Аризоной» Арианна находилась рядом с площадкой во время раскатки, у нее взяли интервью в первом перерыве, а также она увидела гол Тарасенко, который стал победным для «Блюз» (3:1).
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