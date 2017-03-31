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31 марта 2017, 10:42 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Баффало» подписал контракт новичка с восьмым снайпером NCAA

«Баффало Сэйбрз» подписал контракт новичка с форвардом Си Джеем Смитом. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на два сезона.

22-летний игрок не был задрафтован ни одним клубом Национальной хоккейной лиги. Последние 3 сезона хоккеист выступал в NCAA за университет Массачусетс Лоуэлл. В текущем сезоне Смит набрал 51 (23+28) очко в 44 матчах, разделив 8-е место в гонке лучших снайперов лиги. Смит уже присоединился к команде Национальной хоккейной лиги.

Баффало Сэйбрз
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