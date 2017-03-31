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31 марта 2017, 9:22 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Нападающий «Монреаля» Галлахер стал первой звездой дня НХЛ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Форвард «Монреаля» Брендан Галлахер стал первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Галлахер забросил шайбу и сделал три результативные передачи в матче против «Флориды» (6:2).

Второй звездой стал вратарь «Бостона» Туука Раск, отразивший все 27 бросков в матче против «Далласа» (2:0). Третьей звездой признан нападающий «Миннесоты» Нино Нидеррайтер, оформивший дубль в матче против «Оттавы» (5:1).

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