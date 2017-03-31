Нападающий «Монреаля» Галлахер стал первой звездой дня НХЛ

Галлахер забросил шайбу и сделал три результативные передачи в матче против «Флориды» (6:2).

Второй звездой стал вратарь «Бостона» Туука Раск, отразивший все 27 бросков в матче против «Далласа» (2:0). Третьей звездой признан нападающий «Миннесоты» Нино Нидеррайтер, оформивший дубль в матче против «Оттавы» (5:1).