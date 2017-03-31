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31 марта 2017, 9:39 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Дацюк поздравил Зеттерберга, набравшего 900 очков за «Детройт» в НХЛ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Хоккеист санкт-петербургского СКА Павел Дацюк поздравил своего бывшего одноклубника по «Детройту» Хенрика Зеттерберга, который в ночь на пятницу набрал 900-е очко в составе команды в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин написал поздравление на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

Шведский капитан клуба «Детройт Ред Уингз» в ночь на пятницу отметился результативной передачей в гостевом матче с клубом «Тампа-Бэй» (3:5) и стал седьмым игроком в истории «Детройта», набравшим 900 очков в составе команды. До Зеттерберга 900 очков в играх за «Детройт» набирали Горди Хоу (1809 очков), Стив Айзерман (1755 очков), Алекс Дельвеккио (1281), Никлас Лидстрем (1142), Сергей Федоров (954) и Дацюк (918).

Зеттерберг был выбран «Детройтом» под общим 210-м номером на драфте новичков 1999 года, в НХЛ он дебютировал в сезоне-2002/03. В составе команды швед становился обладателем Кубка Стэнли 2008 года. В составе сборной Швеции хоккеист выигрывал золото чемпионата мира 2006 года, а также становился победителем Олимпийских игр 2006 года и серебряным призером Игр-2014 в Сочи. Швед входит в почетный «Тройной золотой клуб», куда попадают хоккеисты, победившие на Олимпиаде, чемпионате мира и завоевавшие Кубок Стэнли.

31.03.2017 02:30 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Тампа-Бэй Лайтнинг 5:3 Детройт Ред Уингз
(1:1, 3:1, 1:1)
Главные тренеры
Джон Купер Джефф Блэшилл
Вратари
Андрей Василевский Петр Мразек 57:32
1-й период
03:47 Люк Витковски
Энтони Манта 03:47
Франс Нильсен (Д. Хелм) 04:22
05:41 Джей Ти Браун
Ксавье Улле 05:41
18:58 Джей Ти Браун (Г. Дюмон)
2-й период
22:22 Андрей Шустр (О. Палат)
28:31 Джейк Дотчин
Джастин Абделькадер 28:31
Дэнни Декейсер (Т. Татар, Х. Зеттерберг) 32:46
Дилан Ларкин 35:47
36:13 Александер Киллорн
Дэнни Декейсер 37:42
38:04 Джонатан Друэн (В. Хедман, Б. Пойнт)
3-й период
40:00 Владислав Наместников
46:03 Янни Гурд (А. Шустр, О. Палат)
47:11 Грег Маккег
Майк Грин (Ф. Нильсен, Д. Ларкин) 48:18
Статистика
16 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Шустр (Тампа-Бэй Лайтнинг), А. Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж.Ти. Браун (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Детройт Ред Уингз
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