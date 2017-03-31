Дацюк поздравил Зеттерберга, набравшего 900 очков за «Детройт» в НХЛ
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Хоккеист санкт-петербургского СКА Павел Дацюк поздравил своего бывшего одноклубника по «Детройту» Хенрика Зеттерберга, который в ночь на пятницу набрал 900-е очко в составе команды в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин написал поздравление на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.
Шведский капитан клуба «Детройт Ред Уингз» в ночь на пятницу отметился результативной передачей в гостевом матче с клубом «Тампа-Бэй» (3:5) и стал седьмым игроком в истории «Детройта», набравшим 900 очков в составе команды. До Зеттерберга 900 очков в играх за «Детройт» набирали Горди Хоу (1809 очков), Стив Айзерман (1755 очков), Алекс Дельвеккио (1281), Никлас Лидстрем (1142), Сергей Федоров (954) и Дацюк (918).
Зеттерберг был выбран «Детройтом» под общим 210-м номером на драфте новичков 1999 года, в НХЛ он дебютировал в сезоне-2002/03. В составе команды швед становился обладателем Кубка Стэнли 2008 года. В составе сборной Швеции хоккеист выигрывал золото чемпионата мира 2006 года, а также становился победителем Олимпийских игр 2006 года и серебряным призером Игр-2014 в Сочи. Швед входит в почетный «Тройной золотой клуб», куда попадают хоккеисты, победившие на Олимпиаде, чемпионате мира и завоевавшие Кубок Стэнли.