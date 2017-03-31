Дацюк поздравил Зеттерберга, набравшего 900 очков за «Детройт» в НХЛ

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Congratulations to Henrick Zetterberg on the 900 career NHL point!</p>— Pavel Datsyuk (@Datsyuk13) <a href="https://twitter.com/Datsyuk13/status/847645263778824192">31 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Шведский капитан клуба «Детройт Ред Уингз» в ночь на пятницу отметился результативной передачей в гостевом матче с клубом «Тампа-Бэй» (3:5) и стал седьмым игроком в истории «Детройта», набравшим 900 очков в составе команды. До Зеттерберга 900 очков в играх за «Детройт» набирали Горди Хоу (1809 очков), Стив Айзерман (1755 очков), Алекс Дельвеккио (1281), Никлас Лидстрем (1142), Сергей Федоров (954) и Дацюк (918).

Зеттерберг был выбран «Детройтом» под общим 210-м номером на драфте новичков 1999 года, в НХЛ он дебютировал в сезоне-2002/03. В составе команды швед становился обладателем Кубка Стэнли 2008 года. В составе сборной Швеции хоккеист выигрывал золото чемпионата мира 2006 года, а также становился победителем Олимпийских игр 2006 года и серебряным призером Игр-2014 в Сочи. Швед входит в почетный «Тройной золотой клуб», куда попадают хоккеисты, победившие на Олимпиаде, чемпионате мира и завоевавшие Кубок Стэнли.