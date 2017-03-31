Нападающий «Тампы» Кучеров не сыграл с «Детройтом» из-за болезни

Россиянин является лучшим бомбардиром команды (38 голов, 80 очков), а помимо него «молнии» вынуждены играть без травмированных форвардов Стива Стэмкоса, Тайлера Джонсона и Седрика Пакетта.



«Мы думали, что он будет в составе. Новость о болезни стала в некотором роде шоком. Но ребята приняли это как вызов, отыграли хорошо. Мы надеемся, что он сможет сыграть в субботу с «Монреалем», — приводит слова главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера Tampa Bay Times.