Нападающий «Тампы» Кучеров не сыграл с «Детройтом» из-за болезни
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не смог принять участие в домашнем матче своей команды с «Детройт Ред Уингз» (5:3)
из-за болезни.
Россиянин является лучшим бомбардиром команды (38 голов, 80 очков), а помимо него «молнии» вынуждены играть без травмированных форвардов Стива Стэмкоса, Тайлера Джонсона и Седрика Пакетта.
«Мы думали, что он будет в составе. Новость о болезни стала в некотором роде шоком. Но ребята приняли это как вызов, отыграли хорошо. Мы надеемся, что он сможет сыграть в субботу с «Монреалем», — приводит слова главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера Tampa Bay Times.
|31.03.2017 02:30
|Регулярный чемпионат
|Amalie Arena
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|5:3
|Детройт Ред Уингз
|(1:1, 3:1, 1:1)
Главные тренеры
|Джон Купер
|Джефф Блэшилл
Вратари
|Андрей Василевский
|Петр Мразек 57:32
|1-й период
|03:47
|Люк Витковски
|Энтони Манта
|03:47
|Франс Нильсен (Д. Хелм)
|04:22
|05:41
|Джей Ти Браун
|Ксавье Улле
|05:41
|18:58
|Джей Ти Браун (Г. Дюмон)
|2-й период
|22:22
|Андрей Шустр (О. Палат)
|28:31
|Джейк Дотчин
|Джастин Абделькадер
|28:31
|Дэнни Декейсер (Т. Татар, Х. Зеттерберг)
|32:46
|Дилан Ларкин
|35:47
|36:13
|Александер Киллорн
|Дэнни Декейсер
|37:42
|38:04
|Джонатан Друэн (В. Хедман, Б. Пойнт)
|3-й период
|40:00
|Владислав Наместников
|46:03
|Янни Гурд (А. Шустр, О. Палат)
|47:11
|Грег Маккег
|Майк Грин (Ф. Нильсен, Д. Ларкин)
|48:18
Статистика
|16
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|А. Шустр (Тампа-Бэй Лайтнинг), А. Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж.Ти. Браун (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter