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31 марта 2017, 9:41 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Тампы» Кучеров не сыграл с «Детройтом» из-за болезни

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не смог принять участие в домашнем матче своей команды с «Детройт Ред Уингз» (5:3) из-за болезни.

Россиянин является лучшим бомбардиром команды (38 голов, 80 очков), а помимо него «молнии» вынуждены играть без травмированных форвардов Стива Стэмкоса, Тайлера Джонсона и Седрика Пакетта.

«Мы думали, что он будет в составе. Новость о болезни стала в некотором роде шоком. Но ребята приняли это как вызов, отыграли хорошо. Мы надеемся, что он сможет сыграть в субботу с «Монреалем», — приводит слова главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера Tampa Bay Times.

31.03.2017 02:30 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Тампа-Бэй Лайтнинг 5:3 Детройт Ред Уингз
(1:1, 3:1, 1:1)
Главные тренеры
Джон Купер Джефф Блэшилл
Вратари
Андрей Василевский Петр Мразек 57:32
1-й период
03:47 Люк Витковски
Энтони Манта 03:47
Франс Нильсен (Д. Хелм) 04:22
05:41 Джей Ти Браун
Ксавье Улле 05:41
18:58 Джей Ти Браун (Г. Дюмон)
2-й период
22:22 Андрей Шустр (О. Палат)
28:31 Джейк Дотчин
Джастин Абделькадер 28:31
Дэнни Декейсер (Т. Татар, Х. Зеттерберг) 32:46
Дилан Ларкин 35:47
36:13 Александер Киллорн
Дэнни Декейсер 37:42
38:04 Джонатан Друэн (В. Хедман, Б. Пойнт)
3-й период
40:00 Владислав Наместников
46:03 Янни Гурд (А. Шустр, О. Палат)
47:11 Грег Маккег
Майк Грин (Ф. Нильсен, Д. Ларкин) 48:18
Статистика
16 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Шустр (Тампа-Бэй Лайтнинг), А. Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж.Ти. Браун (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Детройт Ред Уингз
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Новости Матчи Состав Статистика
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Новости НХЛ

Зеттерберг стал седьмым хоккеистом «Детройта», набравшим 900 очков за клуб в НХЛ

Зеттерберг стал седьмым хоккеистом «Детройта», набравшим 900 очков за клуб в НХЛ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Шведский нападающий клуба «Детройт Ред Уингз» Хенрик Зеттерберг в ночь на пятницу набрал свое 900-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал седьмым игроком в истории «Детройта», достигшим данной отметки в играх за клуб.
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