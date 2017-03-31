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31 марта 2017, 9:48 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Передача Зайцева помогла «Торонто» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Клуб «Торонто» победил «Нэшвилл» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отдал результативную передачу, которая стала для него 30-й в сезоне.

25-летний российский защитник Торонто отдал 30-ю результативную передачу в сезоне. Увеличить
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Шайбы в составе «Торонто» забросили Джеймс ван Римсдик (19-я минута), Остон Мэттьюс (39) и Коннор Браун (60). У «Нэшвилла» единственный гол на счету Филипа Форсберга (50).

Зайцев сыграл в матче 21 минуту 9 секунд, успев отдать результативную передачу, нанести два броска по воротам «Нэшвилла», провести два силовых приема и трижды заблокировать броски соперников. Всего на счету 25-летнего россиянина теперь 34 очка (4+30) по системе «гол+пас» в 76 матчах чемпионата.

«Торонто» поднялся на седьмое место в Восточной конференции, набрав 89 очков в 76 матчах. «Нэшвилл идет на восьмой строчке на Западе, имея в активе 89 очков после 77 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Торонто» в гостях сыграет против «Детройта», «Нэшвилл» на своей площадке встретится с «Миннесотой».

В параллельном матче клуб «Тампа-Бэй» обыграл «Детройт» со счетом 5:3. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 из 34 бросков, российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников не смог отличиться результативными действиями за 18 минут и 20 секунд на площадке. Другой российский форвард «Тампы» Никита Кучеров пропустил матч с «Детройтом» из-за болезни.

31.03.2017 03:00 Регулярный чемпионат Bridgestone Arena
Нэшвилл Предаторз 1:3 Торонто Мэйпл Ливз
(0:1, 0:1, 1:1)
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Майк Бэбкок
Вратари
Пекка Ринне 58:18 (П. Ринне 59:01-59:16) Фредерик Андерсен
1-й период
Коннор Кэррик 13:11
18:29 Остин Уотсон
Джеймс ван Римсдайк (Н. Зайцев, М. Марнер) 18:42
2-й период
24:05 Райан Джохансен
Тайлер Бозак 25:29
Тайлер Бозак 30:38
Леонид Комаров 32:42
37:03 Майк Фишер
Остон Мэттьюс (К. Браун, Дж. Гардинер) 38:43
3-й период
49:37 Филип Форсберг (Р. Джохансен, В. Арвидссон)
Роман Полак 51:02
Коннор Браун (Н. Кадри, Дж. Гардинер) п.в. 59:01
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
О. Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Ф. Форсберг (Нэшвилл Предаторз), Ф. Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торонто Мэйпл Ливз
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