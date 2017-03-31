Передача Зайцева помогла «Торонто» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

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Шайбы в составе «Торонто» забросили Джеймс ван Римсдик (19-я минута), Остон Мэттьюс (39) и Коннор Браун (60). У «Нэшвилла» единственный гол на счету Филипа Форсберга (50).

Зайцев сыграл в матче 21 минуту 9 секунд, успев отдать результативную передачу, нанести два броска по воротам «Нэшвилла», провести два силовых приема и трижды заблокировать броски соперников. Всего на счету 25-летнего россиянина теперь 34 очка (4+30) по системе «гол+пас» в 76 матчах чемпионата.

«Торонто» поднялся на седьмое место в Восточной конференции, набрав 89 очков в 76 матчах. «Нэшвилл идет на восьмой строчке на Западе, имея в активе 89 очков после 77 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Торонто» в гостях сыграет против «Детройта», «Нэшвилл» на своей площадке встретится с «Миннесотой».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">JVR gets the deflection and the goal. <a href="https://twitter.com/hashtag/TMLtalk?src=hash">#TMLtalk</a> <a href="https://t.co/9yzK1KosMQ">pic.twitter.com/9yzK1KosMQ</a></p>— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) <a href="https://twitter.com/MapleLeafs/status/847614100469186560">31 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>