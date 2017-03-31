Передача Зайцева помогла «Торонто» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Клуб «Торонто» победил «Нэшвилл» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отдал результативную передачу, которая стала для него 30-й в сезоне.
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Шайбы в составе «Торонто» забросили Джеймс ван Римсдик (19-я минута), Остон Мэттьюс (39) и Коннор Браун (60). У «Нэшвилла» единственный гол на счету Филипа Форсберга (50).
Зайцев сыграл в матче 21 минуту 9 секунд, успев отдать результативную передачу, нанести два броска по воротам «Нэшвилла», провести два силовых приема и трижды заблокировать броски соперников. Всего на счету 25-летнего россиянина теперь 34 очка (4+30) по системе «гол+пас» в 76 матчах чемпионата.
«Торонто» поднялся на седьмое место в Восточной конференции, набрав 89 очков в 76 матчах. «Нэшвилл идет на восьмой строчке на Западе, имея в активе 89 очков после 77 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Торонто» в гостях сыграет против «Детройта», «Нэшвилл» на своей площадке встретится с «Миннесотой».
В параллельном матче клуб «Тампа-Бэй» обыграл «Детройт» со счетом 5:3. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 из 34 бросков, российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников не смог отличиться результативными действиями за 18 минут и 20 секунд на площадке. Другой российский форвард «Тампы» Никита Кучеров пропустил матч с «Детройтом» из-за болезни.