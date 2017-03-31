Две передачи Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Флориду» и выйти в плей-офф НХЛ

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В составе победителей голы забили Пол Байрон (8-я и 14-я минуты), Томаш Плеканец (11), Макс Пачиоретти (44), Брендан Галлахер (53) и Филип Дано (57). У «Флориды» шайбы забросили Райлли Смит (31) и Майкл Матесон (49).

Радулов сыграл в матче 17 минут 52 секунды, за которые он отдал две голевые передачи, нанес два броска, заработал показатель полезности «+2» и провел два силовых приема. Всего на счету Радулова теперь 51 очко (16+35) по системе «гол+пас» в 72 матчах текущего чемпионата. Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин также отметился результативной передачей, которая стала для него восьмой в сезоне, он набрал 10-е результативное очко (2+8). Другой российский защитник хозяев Андрей Марков не смог отличиться результативными действиями за 22 минуты и 8 секунд на площадке, в его активе один бросок и два заблокированных броска хоккеистов «Флориды».

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 26, 31.03.2017, 2:00 2:1 ОТ Каролина Харрикейнз Коламбус Блю Джэкетс

Благодаря победе в основное время «Монреаль» обеспечил себе путевку в розыгрыш Кубка Стэнли, канадский клуб в 83-й раз в своей истории примет участие в плей-офф НХЛ. «Монреаль» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 97 очков в 77 матчах. «Флорида» идет на 13-й строчке на Востоке, имея в активе 77 очков после 77 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Монреаль» на выезде сыграет против «Тампа-Бэй», «Флорида» в гостях встретится с «Бостоном».

В параллельном матче «Каролина» обыграла «Коламбус» со счетом 2:1 в овертайме и установила новый клубный рекорд — «Каролина» зарабатывает очки в 13 матчах чемпионата подряд. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский провел встречу на скамье запасных. В других матчах игрового вечера «Филадельфия» дома победила «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3), а «Бостон» на своей площадке обыграл «Даллас» (2:0).