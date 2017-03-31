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31 марта 2017, 9:55 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Две передачи Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Флориду» и выйти в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. «Монреаль» обыграл «Флориду» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Александр Радулов отдал две голевые передачи и помог клубу в 83-й раз в истории принять участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

Монреаль в 83-й раз в своей истории примет участие в розыгрыше Кубка <span class=error>Стэнли</span>. Увеличить
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В составе победителей голы забили Пол Байрон (8-я и 14-я минуты), Томаш Плеканец (11), Макс Пачиоретти (44), Брендан Галлахер (53) и Филип Дано (57). У «Флориды» шайбы забросили Райлли Смит (31) и Майкл Матесон (49).

Радулов сыграл в матче 17 минут 52 секунды, за которые он отдал две голевые передачи, нанес два броска, заработал показатель полезности «+2» и провел два силовых приема. Всего на счету Радулова теперь 51 очко (16+35) по системе «гол+пас» в 72 матчах текущего чемпионата. Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин также отметился результативной передачей, которая стала для него восьмой в сезоне, он набрал 10-е результативное очко (2+8). Другой российский защитник хозяев Андрей Марков не смог отличиться результативными действиями за 22 минуты и 8 секунд на площадке, в его активе один бросок и два заблокированных броска хоккеистов «Флориды».

Благодаря победе в основное время «Монреаль» обеспечил себе путевку в розыгрыш Кубка Стэнли, канадский клуб в 83-й раз в своей истории примет участие в плей-офф НХЛ. «Монреаль» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 97 очков в 77 матчах. «Флорида» идет на 13-й строчке на Востоке, имея в активе 77 очков после 77 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Монреаль» на выезде сыграет против «Тампа-Бэй», «Флорида» в гостях встретится с «Бостоном».

В параллельном матче «Каролина» обыграла «Коламбус» со счетом 2:1 в овертайме и установила новый клубный рекорд — «Каролина» зарабатывает очки в 13 матчах чемпионата подряд. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский провел встречу на скамье запасных. В других матчах игрового вечера «Филадельфия» дома победила «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3), а «Бостон» на своей площадке обыграл «Даллас» (2:0).

31.03.2017 02:30 Регулярный чемпионат Centre Bell
Монреаль Канадиенс 6:2 Флорида Пантерз
(3:0, 0:1, 3:1)
Главные тренеры
Клод Жюльен Том Роу
Вратари
Кэри Прайс Рето Берра
1-й период
07:24 Пол Байрон (Б. Галлахер, Н. Болье)
10:04 Томаш Плеканец (Б. Галлахер, А. Емелин)
13:19 Пол Байрон (Н. Болье, Б. Галлахер)
2-й период
Марк Пайсик 23:39
27:04 Макс Пачоретти
27:04 Макс Пачоретти
Джонатан Маршессо 27:04
27:43 Ши Уэбер
Райлли Смит (Ю. Йокинен) 30:41
31:15 Алексей Емелин
31:15 Стив Отт
31:15 Стив Отт
Шон Торнтон 31:15
3-й период
43:52 Макс Пачоретти (А. Радулов)
Майкл Матесон (В. Трочек, М. Пайсик) 48:45
52:55 Брендан Галлахер (Б. Дэвидсон, Т. Плеканец)
56:49 Филлип Дано (А. Радулов)
Статистика
20 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Галлахер (Монреаль Канадиенс), П. Байрон (Монреаль Канадиенс), Н. Болье (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
Новости Матчи Состав Статистика
Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Каролина Харрикейнз
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Коламбус Блю Джэкетс
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