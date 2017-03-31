Зеттерберг стал седьмым хоккеистом «Детройта», набравшим 900 очков за клуб в НХЛ

В гостевом матче против «Тампа-Бэй» 36-летний Зеттерберг отдал результативную передачу и набрал 900-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету капитана «Детройта» 325 шайб и 575 передач в 995 регулярных матчах. После первого периода счет в матче между «Тампой» и «Детройтом» в пользу хозяев — 4:2.

Зеттерберг стал 108-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 900 очков в регулярных чемпионатах. Выступая за «Детройт», 900 очков до Зеттерберга набирали лишь шестеро хоккеистов, в числе которых двое представителей России. Лучшим бомбардиром в истории «Детройта» является Горди Хоу, набравший в составе клуба 1809 очков (786+1023) в 1687 играх. Второе место занимает Стив Айзерман (1755 очков), третье — Алекс Дельвеккио (1281), четвертое — Никлас Лидстрем (1142), пятое — Сергей Федоров (954), шестое — Павел Дацюк (918).

Зеттерберг был выбран «Детройтом» под общим 210-м номером на драфте новичков 1999 года, в НХЛ он дебютировал в сезоне-2002/03. В составе команды швед становился обладателем Кубка Стэнли 2008 года. В составе сборной Швеции хоккеист выигрывал золото чемпионата мира 2006 года, а также становился победителем Олимпийских игр 2006 года и серебряным призером Игр-2014 в Сочи. Швед входит в почетный «Тройной золотой клуб», куда попадают хоккеисты, победившие на Олимпиаде, чемпионате мира и завоевавшие Кубок Стэнли.