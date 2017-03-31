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31 марта 2017, 9:51 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Зеттерберг стал седьмым хоккеистом «Детройта», набравшим 900 очков за клуб в НХЛ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Шведский нападающий клуба «Детройт Ред Уингз» Хенрик Зеттерберг в ночь на пятницу набрал свое 900-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал седьмым игроком в истории «Детройта», достигшим данной отметки в играх за клуб.

В гостевом матче против «Тампа-Бэй» 36-летний Зеттерберг отдал результативную передачу и набрал 900-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету капитана «Детройта» 325 шайб и 575 передач в 995 регулярных матчах. После первого периода счет в матче между «Тампой» и «Детройтом» в пользу хозяев — 4:2.

Зеттерберг стал 108-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 900 очков в регулярных чемпионатах. Выступая за «Детройт», 900 очков до Зеттерберга набирали лишь шестеро хоккеистов, в числе которых двое представителей России. Лучшим бомбардиром в истории «Детройта» является Горди Хоу, набравший в составе клуба 1809 очков (786+1023) в 1687 играх. Второе место занимает Стив Айзерман (1755 очков), третье — Алекс Дельвеккио (1281), четвертое — Никлас Лидстрем (1142), пятое — Сергей Федоров (954), шестое — Павел Дацюк (918).

Зеттерберг был выбран «Детройтом» под общим 210-м номером на драфте новичков 1999 года, в НХЛ он дебютировал в сезоне-2002/03. В составе команды швед становился обладателем Кубка Стэнли 2008 года. В составе сборной Швеции хоккеист выигрывал золото чемпионата мира 2006 года, а также становился победителем Олимпийских игр 2006 года и серебряным призером Игр-2014 в Сочи. Швед входит в почетный «Тройной золотой клуб», куда попадают хоккеисты, победившие на Олимпиаде, чемпионате мира и завоевавшие Кубок Стэнли.

«Детройт» в ночь на среду проиграл в регулярном чемпионате на выезде «Каролине» 1:4 и потерял шансы на выход в Кубок Стэнли впервые с сезона-1989/90, когда он занял девятое место в Западной конференции. После этого клуб 25 лет подряд выходил в плей-офф, шесть раз играл в финале Кубка Стэнли, четыре из которых стали победными.

31.03.2017 02:30 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Тампа-Бэй Лайтнинг 5:3 Детройт Ред Уингз
(1:1, 3:1, 1:1)
Главные тренеры
Джон Купер Джефф Блэшилл
Вратари
Андрей Василевский Петр Мразек 57:32
1-й период
03:47 Люк Витковски
Энтони Манта 03:47
Франс Нильсен (Д. Хелм) 04:22
05:41 Джей Ти Браун
Ксавье Улле 05:41
18:58 Джей Ти Браун (Г. Дюмон)
2-й период
22:22 Андрей Шустр (О. Палат)
28:31 Джейк Дотчин
Джастин Абделькадер 28:31
Дэнни Декейсер (Т. Татар, Х. Зеттерберг) 32:46
Дилан Ларкин 35:47
36:13 Александер Киллорн
Дэнни Декейсер 37:42
38:04 Джонатан Друэн (В. Хедман, Б. Пойнт)
3-й период
40:00 Владислав Наместников
46:03 Янни Гурд (А. Шустр, О. Палат)
47:11 Грег Маккег
Майк Грин (Ф. Нильсен, Д. Ларкин) 48:18
Статистика
16 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Шустр (Тампа-Бэй Лайтнинг), А. Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж.Ти. Браун (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Детройт Ред Уингз
Новости Матчи Состав Статистика
Тампа-Бэй Лайтнинг
Новости Матчи Состав Статистика
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