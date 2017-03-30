Почему ушла эпоха «Детройта»
Во вторник «Ред Уингз» прервали серию из 25 сезонов подряд, в которых команда из Мичигана попадала в
плей-офф. «СЭ» объясняет, что случилось с одним из лучших клубов последней четверти века.
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Видимо, что-то случилось...
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Вот и ушла эпоха. Эпоха без преувеличения великая. Уместившая в себе четыре Кубка Стэнли, множество крутых матчей, вошедших в историю, при зрелищной и впечатляющей игре. Оценить масштаб и наследие команд, год за годом выводивших «Детройт» в
Печально, конечно, но все к этому шло. Скауты из Европы теперь есть у всех, все рынки усиленно мониторятся, драфт стал для всех генменеджеров едва ли не главным днем в году, перекрывая открытие рынка свободных агентов, откуда, кстати, «Детройт» перестал получать прежнюю подпитку за годы разрухи в
Чтобы заново родиться — надо сначала умереть. В нынешней НХЛ только так и делается. Вопрос всегда только в том, сколько времени займет возрождение. У
Не сказать, что в «Детройте» прямо развалины. Еще нет. Зеттерберг показал вдруг, что баба ягодка опять. Он седьмой в лиге по вкладу в результативность своей команды, и второй по тому же показателю в равных составах. Но и он ведь скоро начнет сдавать. Крунвалль уже почти все. А замены — и близко нет. Да что Зетта, даже потерю Павла Дацюка с его пересобранным голеностопом «Крылья» не смогли пережить. Из одного из лидеров по времени владения шайбы, по Corsi, превратились в аутсайдеров. А на большинство без слез не взглянешь.
Провалиться было необходимо еще и потому, что пора слегка встряхнуть забронзовевший менеджмент. Колченогий стол сам собой не расколченожится. Принципы Холланда очень правильны с человеческой точки зрения. Но не с точки зрения бизнеса. А современная НХЛ — это бизнес в чистом виде. В ней почти не осталось места великодушию и высоким отношениям. Хоть это и подкупает в Кенни. Но отдавать Марченко и Йернкрука за просто так, потому что их
Жаль, что в свое время упустили Джима Нилла, ныне выстраивающего «Даллас». Он, к слову, увел немало народу с собой. И «Старз» скоро будут в порядке. Если Холланд ничего не предпримет перед драфтом, на котором у него сразу 11
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