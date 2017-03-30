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30 марта 2017, 21:06 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Почему ушла эпоха «Детройта»

Во вторник «Ред Уингз» прервали серию из 25 сезонов подряд, в которых команда из Мичигана попадала в плей-офф. «СЭ» объясняет, что случилось с одним из лучших клубов последней четверти века.

СЭ объясняет что случилось с Детройтом — одним из лучших клубов последней четверти века. Увеличить
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Вот и ушла эпоха. Эпоха без преувеличения великая. Уместившая в себе четыре Кубка Стэнли, множество крутых матчей, вошедших в историю, при зрелищной и впечатляющей игре. Оценить масштаб и наследие команд, год за годом выводивших «Детройт» в плей-офф, не так и сложно: достаточно вспомнить список 100 величайших хоккеистов, созданный НХЛ в честь собственного 100-летнего юбилея. Туда вошло сразу 11 представителей «Ред Уингз», игравших за клуб в ходе уникальной серии. Причем большинство из них провели там немало успешных лет. С ними команду и ассоциировали. Не говоря уже о том, что «Крылья» за эти 25 сезонов успели потренировать Скотти Боумэн, которому не хватит пальцев на руках, чтобы надеть все свои чемпионские перстни, и Майк Бэбкок, единственный тренер — член клуба Triple Gold.

Печально, конечно, но все к этому шло. Скауты из Европы теперь есть у всех, все рынки усиленно мониторятся, драфт стал для всех генменеджеров едва ли не главным днем в году, перекрывая открытие рынка свободных агентов, откуда, кстати, «Детройт» перестал получать прежнюю подпитку за годы разрухи в городе-банкроте. Да и потолок зарплат привыкшему в начале 2000-х тратить чуть ли не больше всех в НХЛ клубу никак не помогал. Правда, воровавшего мэра посадили, и столица штата Мичиган приходит в норму. Да и новая арена почти готова. Разве что Майк Илич ушел безвременно… Что характерно — именно в этом году.

Чтобы заново родиться — надо сначала умереть. В нынешней НХЛ только так и делается. Вопрос всегда только в том, сколько времени займет возрождение. У кого-то на него уходит пять лет, как у «Питтсбурга», у кого-то — три, как у «Тампы», а у кого-то — десять, как у «Эдмонтона». Да и «Чикаго» болтался на дне целое десятилетие, пока Дэйл Тэллон не задрафтовал Тэйвза с Кейном. Манта и Ларкин молодцы, но все же другого калибра. А чтобы взять такого же — прервать рекордную серию было просто необходимо. Поучаствовать в драфт-лотерее, которую еще и выиграть шанс есть. К сожалению для Кена Холланда, времена, когда можно было драфтовать будущих суперзвезд в седьмых раундах, прошли. А привлекательность для свободных агентов из Европы «Ред Уингз» потеряли.

Не сказать, что в «Детройте» прямо развалины. Еще нет. Зеттерберг показал вдруг, что баба ягодка опять. Он седьмой в лиге по вкладу в результативность своей команды, и второй по тому же показателю в равных составах. Но и он ведь скоро начнет сдавать. Крунвалль уже почти все. А замены — и близко нет. Да что Зетта, даже потерю Павла Дацюка с его пересобранным голеностопом «Крылья» не смогли пережить. Из одного из лидеров по времени владения шайбы, по Corsi, превратились в аутсайдеров. А на большинство без слез не взглянешь.

Провалиться было необходимо еще и потому, что пора слегка встряхнуть забронзовевший менеджмент. Колченогий стол сам собой не расколченожится. Принципы Холланда очень правильны с человеческой точки зрения. Но не с точки зрения бизнеса. А современная НХЛ — это бизнес в чистом виде. В ней почти не осталось места великодушию и высоким отношениям. Хоть это и подкупает в Кенни. Но отдавать Марченко и Йернкрука за просто так, потому что их что-то не устраивает — не дело. Пора бы уже что-то изменить. Возможно — дать дорогу молодым. Тому же Лидстрему.

Жаль, что в свое время упустили Джима Нилла, ныне выстраивающего «Даллас». Он, к слову, увел немало народу с собой. И «Старз» скоро будут в порядке. Если Холланд ничего не предпримет перед драфтом, на котором у него сразу 11 драфт-пиков, больше всех в лиге — ничего хорошего ждать не стоит. Кризис затянется. И наверняка — надолго.

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