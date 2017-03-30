Мэттьюс: Перед началом сезона я не держал в голове никаких цифр

«Перед началом сезона я не держал в голове никаких цифр. Я просто хотел становиться лучше и получать удовольствие от игры. Думаю, что пока всё идёт неплохо. Мы стали лучше как команда, прогрессировали по ходу сезона и идём примерно так, как хотели.



Но предстоит ещё семь матчей, и у нас есть дело, которое нужно сделать», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт лиги.