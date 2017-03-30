Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29261410/
30 марта 2017, 20:10 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Мэттьюс: Перед началом сезона я не держал в голове никаких цифр

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал тот факт, что установил новый рекорд по голам для новичков канадского клуба.

«Перед началом сезона я не держал в голове никаких цифр. Я просто хотел становиться лучше и получать удовольствие от игры. Думаю, что пока всё идёт неплохо. Мы стали лучше как команда, прогрессировали по ходу сезона и идём примерно так, как хотели.

Но предстоит ещё семь матчей, и у нас есть дело, которое нужно сделать», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт лиги.

Торонто Мэйпл Ливз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!