Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29260664/
30 марта 2017, 18:45 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Робитайл: НХЛ имеет отличный шанс утвердиться в Китае

Президент по бизнес-операциям «Лос-Анджелес Кингз» Люк Робитайл рассказал о предсезонных матчах команды, часть которых пройдёт в Китае.

«Во-первых, это отличный шанс для НХЛ утвердиться здесь. Все понимают, что хоккей будет играть здесь особую роль в 2022 году.

Мы понимаем, что правительство, вся страна стараются продвигать хоккей. Мы приглашали китайских детей к себе в Toyota Sports Center и отправляли наших людей сюда в прошлом году, чтобы они провели здесь тренировки. Это хороший шанс привлечь внимание к нашему виду спорта», — цитирует Робитайла официальный сайт НХЛ.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!