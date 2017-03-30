Сергей Толчинский: Партнеры в АХЛ спорили, где находится Россия — в Европе или Азии
В этом сезоне в АХЛ играет почти два десятка российских хоккеистов. Один из них — 22-летний нападающий
фарм-клуба «Каролины» «Шарлотт Чеккерс», воспитанник ЦСКА Сергей Толчинский. В интервью «СЭ» молодой форвард рассказал о том, сложно ли попасть в НХЛ незадрафтованным хоккеистам, а также о пробелах партнеров в знаниях географии, и поделился мнением о своих перспективах за океаном.
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ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ ПОДПРАВИТЬ СТАТИСТИКУ
— Нынешний сезон складывается для вас непросто, статистика не впечатляет (22 очка в 53 матчах).
— Да, сезон действительно складывается сложно. И статистика далеко не лучшая. Но, думаю, у всех игроков бывают спады и полосы невезения, которые рано или поздно проходят. Не стоит сильно на этом зацикливаться, наоборот, нужно постараться извлечь выгоду. Так как именно в такие периоды закаляется характер и тренируется сила воли, а также ярче проявляются некоторые аспекты игры, над которыми стоит поработать. Во всяком случае, сезон еще не закончен — есть еще время, чтобы подправить статистику.
— Не посещала мысль попросить об обмене, чтобы встряхнуть карьеру в новом клубе, как это сделал, например, Николай Голдобин?
— За Колю я очень рад, надеюсь, обмен пойдет ему на пользу и он сможет закрепиться в «Ванкувере» и стабильно заиграть в НХЛ. Что касается меня, то этот вопрос я буду обдумывать в межсезонье. Сейчас эти мысли преждевременны и отвлекают от хоккея. С «Каролиной» у меня еще год контракта — этот год важнейший для меня.
— Не сожалеете, что не были задрафтованы в свое время? Может,
— Честно говоря, я уже даже не вспоминаю про это. Думаю, все это абсолютно не имеет значения. Насчет разочарования… Скорее даже наоборот: «Каролина» меня подписала через несколько месяцев после драфта, и это мне очень помогло психологически. Следующий сезон я отыграл очень хорошо во многом благодаря именно этому. Возможно, у тех, кто задрафтован в первом раунде, есть некие преимущества, так как им обычно всегда дают шанс, не смотря на статистику. Но все равно все зависит от тебя. Есть множество примеров, когда незадрафтованные хоккеисты заиграли в НХЛ, а ребята из первого раунда никуда не попали.
— Кроме «Каролины» к вам проявляли интерес «Рейнджерс». «Ураганы» были более настойчивы?
— Собственно, «Рейнджерс» ничего и не предлагали. Я посещал их лагерь, они хотели, чтобы я сыграл в турнире новичков, а потом бы уже они
— В прошлом сезоне вы дебютировали за «Харрикейнз» в НХЛ, даже отдали голевую передачу в первом матче. Почему не удалось зацепиться за шанс тогда?
— Трудно сказать, никогда не знаешь, что в голове у менеджеров. Возможно, они и не думали меня оставлять до конца сезона, а хотели дать почувствовать, что такое НХЛ. Вероятно, при любом раскладе меня бы спустили в
КТО СКАЗАЛ, ЧТО В «КАРОЛИНЕ» НЕТ ЗВЕЗД?
— Насколько сложно вам, техничному форварду, играть в ахаэловский «бей-беги»?
— В принципе я уже привык, тут многое зависит от партнеров. Некоторые идеально играют в этот самый «бей-беги». Иногда складывается впечатление, что у них никогда не появляется мысли забить, главная задача — не пропустить. Однако в этой лиге немало и очень техничных и умных хоккеистов, которые по
— В юниорской лиге Онтарио вы были звездой, имели отличную статистику. Переход во взрослый хоккей дался непросто?
— Не сказал бы, что это было так уж тяжело. Да, это немного другой хоккей, к которому нужно попривыкнуть. Во второй половине прошлого сезона у меня была хорошая статистика, но в этом году
— Считается, что игрокам невысокого роста и небольших габаритов, как у вас, очень сложно пробиться в НХЛ. Если это, конечно, не Мартен
— Возможно, но сейчас в НХЛ появляется все больше и больше маленьких игроков. У них тоже есть свои плюсы, им легче маневрировать, менять направление движения. Габариты не так важны: если игрок много забивает или набирает значительное количество очков, то каким бы он ни был, ему дадут шанс.
— Приходилось слышать мнение, что попасть в состав незвездной «Каролины» должно быть проще, чем в условные «Вашингтон» или «Чикаго». Это правда?
— А кто сказал, что в «Каролине» нет звезд? А что Джефф Скиннер на площадке творит? Джастин Фолк — шикарный защитник, Себастьян Ахо — восходящая звезда лиги. Я многому научился, выступая тут. В первую очередь, игре в обороне, хотя ошибки и случаются иногда. Время за океаном для меня не зря прошло — я стал лучше как хоккеист. Не мог же я пять лет на месте топтаться?
— Вопрос в другом: а подходите ли вы под схемы «Каролины»?
— Так сейчас все играют, стараясь не допускать ошибок и связать соперников при их атаках. Какая разница, что я считаю по поводу схем команды? Это не имеет значения: хочешь — не хочешь, а нужно учиться подходить под любую тактику, иначе в состав не попадешь.
ГОЛЬФ — КОШМАРНЫЙ СПОРТ
— За океаном хоккеисты из любой лиги всегда активно участвуют в общественной жизни, в
— Да, раз в неделю
— Вы говорили, что гольф — это худший вид спорта на планете. Мнение поменялось?
— Нет, не поменялось! Кошмарный спорт. Обычно раз в год с фанатами проводят турнир. Я хотел сказать, что заболел, и не пойти, но потом подумал, что может в этот раз не так уж плохо будет. Но лучше бы я
— Еще вы рассказывали, что первое время за океаном вам часто задавали вопросы о Владимире Путине.
— Бывает, периодически задают
— Вариант вашего возвращения в Россию существует?
— Иногда, конечно, посещают мысли о возвращении. Тем более, когда сезон складывается не лучшим образом. Но я пока стараюсь отбрасывать такие мысли, так как всегда была цель заиграть в НХЛ, и она есть по сей день. У меня еще год контракта, так что сейчас очень важно закончить хорошо этот чемпионат, провести хорошую предсезонку и бросить все силы на достижение цели. Так что терпения как минимум еще на один год хватит, а там посмотрим.
— Недавно ЦСКА, воспитанником которого вы являетесь, неожиданно вылетел из Кубка Гагарина. Следили за этими матчами?
— Да, смотрел пару игр. Вылет ЦСКА огорчил, но не удивил. Любое поражение обидно, но все по делу. «Локомотив» играл очень хорошо. А ЦСКА порой играл точно, как в АХЛ, чересчур зациклившись на своей системе. Такое ощущение складывалось, что большинство хоккеистов боялись сделать ошибку, тем самым действовали без риска, не обостряя игру. А чтобы забить, в атаке нужны
— Как я понял, ЦСКА был бы приоритетным вариантом для вас в случае возвращения. Или стоит пойти по пути Владимира Ткачева и получать больше игрового времени в условном «Адмирале»?
— Думаю, если бы была возможность, то выбрал бы ЦСКА.
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