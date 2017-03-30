К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ ПОДПРАВИТЬ СТАТИСТИКУ

— Нынешний сезон складывается для вас непросто, статистика не впечатляет (22 очка в 53 матчах).

— Да, сезон действительно складывается сложно. И статистика далеко не лучшая. Но, думаю, у всех игроков бывают спады и полосы невезения, которые рано или поздно проходят. Не стоит сильно на этом зацикливаться, наоборот, нужно постараться извлечь выгоду. Так как именно в такие периоды закаляется характер и тренируется сила воли, а также ярче проявляются некоторые аспекты игры, над которыми стоит поработать. Во всяком случае, сезон еще не закончен — есть еще время, чтобы подправить статистику.

— Не посещала мысль попросить об обмене, чтобы встряхнуть карьеру в новом клубе, как это сделал, например, Николай Голдобин?

— За Колю я очень рад, надеюсь, обмен пойдет ему на пользу и он сможет закрепиться в «Ванкувере» и стабильно заиграть в НХЛ. Что касается меня, то этот вопрос я буду обдумывать в межсезонье. Сейчас эти мысли преждевременны и отвлекают от хоккея. С «Каролиной» у меня еще год контракта — этот год важнейший для меня.

— Не сожалеете, что не были задрафтованы в свое время? Может, что-то могло сложиться по-другому.

— Честно говоря, я уже даже не вспоминаю про это. Думаю, все это абсолютно не имеет значения. Насчет разочарования… Скорее даже наоборот: «Каролина» меня подписала через несколько месяцев после драфта, и это мне очень помогло психологически. Следующий сезон я отыграл очень хорошо во многом благодаря именно этому. Возможно, у тех, кто задрафтован в первом раунде, есть некие преимущества, так как им обычно всегда дают шанс, не смотря на статистику. Но все равно все зависит от тебя. Есть множество примеров, когда незадрафтованные хоккеисты заиграли в НХЛ, а ребята из первого раунда никуда не попали.

— Кроме «Каролины» к вам проявляли интерес «Рейнджерс». «Ураганы» были более настойчивы?

— Собственно, «Рейнджерс» ничего и не предлагали. Я посещал их лагерь, они хотели, чтобы я сыграл в турнире новичков, а потом бы уже они что-то решали. Я до сих пор уверен, что у меня есть хорошие шансы заиграть в «Каролине». Просто их нужно использовать.

— В прошлом сезоне вы дебютировали за «Харрикейнз» в НХЛ, даже отдали голевую передачу в первом матче. Почему не удалось зацепиться за шанс тогда?

— Трудно сказать, никогда не знаешь, что в голове у менеджеров. Возможно, они и не думали меня оставлять до конца сезона, а хотели дать почувствовать, что такое НХЛ. Вероятно, при любом раскладе меня бы спустили в фарм-клуб. После той игры они меня очень хвалили, говорили, что сыграл здорово, поздравляли с набранным очком. Во второй игре я даже выходил в овертайме и исполнял послематчевый буллит. Но в итоге сказали, что в данный момент я нужен в «Шарлотт».

КТО СКАЗАЛ, ЧТО В «КАРОЛИНЕ» НЕТ ЗВЕЗД?

— Насколько сложно вам, техничному форварду, играть в ахаэловский «бей-беги»?

— В принципе я уже привык, тут многое зависит от партнеров. Некоторые идеально играют в этот самый «бей-беги». Иногда складывается впечатление, что у них никогда не появляется мысли забить, главная задача — не пропустить. Однако в этой лиге немало и очень техничных и умных хоккеистов, которые по каким-то причинам не могут попасть в НХЛ. У нас в команде тоже есть ребята, с кем можно играть. Тот же Валя Зыков очень хорошо выступает. Когда вся тройка примерно на одной волне, то играется намного легче. «Шарлотт» — хорошая команда, в этом году мы постараемся пройти как можно дальше в плей-офф.

— В юниорской лиге Онтарио вы были звездой, имели отличную статистику. Переход во взрослый хоккей дался непросто?

— Не сказал бы, что это было так уж тяжело. Да, это немного другой хоккей, к которому нужно попривыкнуть. Во второй половине прошлого сезона у меня была хорошая статистика, но в этом году почему-то не везет. Можно сказать, что сейчас, пожалуй, самый сложный психологический момент во всей моей заокеанской карьере. Иногда бывает сложно отбросить плохие мысли. Не все складывается так, как хотелось бы, но главное — не терять уверенность. Тут важна поддержка близких людей. Здорово, что играем с Валей Зыковым в одной команде. Мы знакомы с двенадцати лет и до отъезда в Канаду играли вместе в ЦСКА.

— Считается, что игрокам невысокого роста и небольших габаритов, как у вас, очень сложно пробиться в НХЛ. Если это, конечно, не Мартен Сан-Луи или Тео Флери.

— Возможно, но сейчас в НХЛ появляется все больше и больше маленьких игроков. У них тоже есть свои плюсы, им легче маневрировать, менять направление движения. Габариты не так важны: если игрок много забивает или набирает значительное количество очков, то каким бы он ни был, ему дадут шанс.

— Приходилось слышать мнение, что попасть в состав незвездной «Каролины» должно быть проще, чем в условные «Вашингтон» или «Чикаго». Это правда?

— А кто сказал, что в «Каролине» нет звезд? А что Джефф Скиннер на площадке творит? Джастин Фолк — шикарный защитник, Себастьян Ахо — восходящая звезда лиги. Я многому научился, выступая тут. В первую очередь, игре в обороне, хотя ошибки и случаются иногда. Время за океаном для меня не зря прошло — я стал лучше как хоккеист. Не мог же я пять лет на месте топтаться?

— Вопрос в другом: а подходите ли вы под схемы «Каролины»?

— Так сейчас все играют, стараясь не допускать ошибок и связать соперников при их атаках. Какая разница, что я считаю по поводу схем команды? Это не имеет значения: хочешь — не хочешь, а нужно учиться подходить под любую тактику, иначе в состав не попадешь.

ГОЛЬФ — КОШМАРНЫЙ СПОРТ

— За океаном хоккеисты из любой лиги всегда активно участвуют в общественной жизни, в каких-то социальных проектах. «Шарлотт» не исключение?

— Да, раз в неделю какое-то мероприятие всегда бывает. Чаще всего на него отправляют новичков. В прошлом сезоне и я участвовал. Обычно это связано с детьми: посещение школ и других таких учреждений. С болельщиками постоянно работаем. Вот недавно был турнир по гольфу, например.

— Вы говорили, что гольф — это худший вид спорта на планете. Мнение поменялось?

— Нет, не поменялось! Кошмарный спорт. Обычно раз в год с фанатами проводят турнир. Я хотел сказать, что заболел, и не пойти, но потом подумал, что может в этот раз не так уж плохо будет. Но лучше бы я все-таки притворился больным. На улице холодина, еды никакой. А там пока восемнадцать полей не пройдешь, никуда уйти нельзя. Если взять корзину мячей и просто побить на силу, то не так уж страшно. Но вот за семь часов 18 полей проходить — это не мое.

— Еще вы рассказывали, что первое время за океаном вам часто задавали вопросы о Владимире Путине.

— Бывает, периодически задают какие-нибудь странные вопросы. Про Путина и вообще о политике постоянно, это любимая тема. Но и другие есть. В начале сезона был момент, когда пара ребят из команды стали спорить, о том, где находится Россия — в Европе или Азии. И когда я им сказал, что наша страна территориально находится и там и там, они очень удивились. А после того, как я сказал, что материк называется Евразия, то вообще просто «потерялись».

— Вариант вашего возвращения в Россию существует?

— Иногда, конечно, посещают мысли о возвращении. Тем более, когда сезон складывается не лучшим образом. Но я пока стараюсь отбрасывать такие мысли, так как всегда была цель заиграть в НХЛ, и она есть по сей день. У меня еще год контракта, так что сейчас очень важно закончить хорошо этот чемпионат, провести хорошую предсезонку и бросить все силы на достижение цели. Так что терпения как минимум еще на один год хватит, а там посмотрим.

— Недавно ЦСКА, воспитанником которого вы являетесь, неожиданно вылетел из Кубка Гагарина. Следили за этими матчами?

— Да, смотрел пару игр. Вылет ЦСКА огорчил, но не удивил. Любое поражение обидно, но все по делу. «Локомотив» играл очень хорошо. А ЦСКА порой играл точно, как в АХЛ, чересчур зациклившись на своей системе. Такое ощущение складывалось, что большинство хоккеистов боялись сделать ошибку, тем самым действовали без риска, не обостряя игру. А чтобы забить, в атаке нужны какие-то индивидуальные действия, неординарные комбинации.

— Как я понял, ЦСКА был бы приоритетным вариантом для вас в случае возвращения. Или стоит пойти по пути Владимира Ткачева и получать больше игрового времени в условном «Адмирале»?