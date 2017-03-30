Болельщик «Вашингтон Кэпиталс» превратил бороду в название команды
Болельщик клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Эрик Брукс нестандартным способом поддержал команду в игре регулярного чемпионата против «Колорадо Эвеланш». Видео перфоманса размещено на канале SPORTSNETCANADA в YouTube.
Фанат уложил свою длинную бороду в виде сокращенного от Capitals названия любимой команды — Caps.
Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 5:3. В составе столичной команды голом и результативной передачей отметился россиянин Евгений Кузнецов.
|30.03.2017 05:00
|Регулярный чемпионат
|Pepsi Center
|Колорадо Эвеланш
|3:5
|Вашингтон Кэпиталз
|(1:2, 1:2, 1:1)
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Барри Тротц
Вратари
|Кэлвин Пикар 58:09 (К. Пикар 58:38-58:57, К. Пикар 59:52)
|Филипп Грубауэр
|1-й период
|02:27
|Франсуа Бошемен
|Джон Карлсон (А. Бураковски, Е. Кузнецов)
|04:00
|Мэтт Нисканен
|06:28
|11:11
|Микко Рантанен (Н. Маккиннон, С. Андригетто)
|Джей Бигл (К. Шаттенкирк, Т. Уилсон)
|11:48
|2-й период
|24:03
|Джей Ти Комфер
|Маркус Юханссон (Ти.Дж. Оши, К. Шаттенкирк)
|24:57
|Дмитрий I Орлов
|28:08
|Евгений Кузнецов (М. Юханссон, Джаст. Уильямс)
|31:03
|33:50
|Мэтью Нието (М. Григоренко, Р. Бурк)
|38:03
|Габриэль Ландескуг
|3-й период
|44:29
|Натан Маккиннон (Т. Бэрри, С. Андригетто)
|Брукс Орпик
|45:50
|Ларс Эллер (Д. Винник)
|п.в.
|58:38
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
Лучшие игроки
|Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Н. Маккиннон (Колорадо Эвеланш), М. Юханссон (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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