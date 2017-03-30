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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29257282/
30 марта 2017, 15:00 | Хоккей: НХЛ | Lenta.Ru

Болельщик «Вашингтон Кэпиталс» превратил бороду в название команды

Болельщик клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Эрик Брукс нестандартным способом поддержал команду в игре регулярного чемпионата против «Колорадо Эвеланш». Видео перфоманса размещено на канале SPORTSNETCANADA в YouTube.

Фанат уложил свою длинную бороду в виде сокращенного от Capitals названия любимой команды — Caps.

Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 5:3. В составе столичной команды голом и результативной передачей отметился россиянин Евгений Кузнецов.

30.03.2017 05:00 Регулярный чемпионат Pepsi Center
Колорадо Эвеланш 3:5 Вашингтон Кэпиталз
(1:2, 1:2, 1:1)
Главные тренеры
Джаред Беднар Барри Тротц
Вратари
Кэлвин Пикар 58:09 (К. Пикар 58:38-58:57, К. Пикар 59:52) Филипп Грубауэр
1-й период
02:27 Франсуа Бошемен
Джон Карлсон (А. Бураковски, Е. Кузнецов) 04:00
Мэтт Нисканен 06:28
11:11 Микко Рантанен (Н. Маккиннон, С. Андригетто)
Джей Бигл (К. Шаттенкирк, Т. Уилсон) 11:48
2-й период
24:03 Джей Ти Комфер
Маркус Юханссон (Ти.Дж. Оши, К. Шаттенкирк) 24:57
Дмитрий I Орлов 28:08
Евгений Кузнецов (М. Юханссон, Джаст. Уильямс) 31:03
33:50 Мэтью Нието (М. Григоренко, Р. Бурк)
38:03 Габриэль Ландескуг
3-й период
44:29 Натан Маккиннон (Т. Бэрри, С. Андригетто)
Брукс Орпик 45:50
Ларс Эллер (Д. Винник) п.в. 58:38
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Н. Маккиннон (Колорадо Эвеланш), М. Юханссон (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Колорадо Эвеланш
Новости Матчи Состав Статистика
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