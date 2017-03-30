Громовержец. Лучший русский хоккеист прямо сейчас
Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров всего в нескольких шагах от звания лучшего снайпера и самого ценного игрока лиги, а его едва не списанная со счетов команда — от попадания в
плей-офф. В последних матчах россиянин показывает невероятную результативность — и на данный момент его по праву можно отнести к числу сильнейших хоккеистов мира.
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«СТАНЬ ГРОМОМ»
Полтора месяца назад в шапке официальной страницы «Лайтнинг» в «Фейсбуке» появилось штормовое предупреждение — фотография Никиты Кучерова с вдохновляющей подписью «Стань громом». Ровно через неделю Кучеров набрал четыре очка в матче против «Оттавы» и начал удивительную серию, с трудом поддающуюся научному объяснению. Два
Совпадение или нет — последний раз фото Кучерова появлялось в шапке командного «Фейсбука» в апреле прошлого года, за неделю до начала
Совсем неплохо для человека, который стал нападающим только
«Ничего из него не получится», — убеждали коллеги первого тренера маленького Никиты — Геннадия Курдина. «Подрастет — увидим», — спокойно отвечал тот.
Прошло почти пятнадцать лет. Кучеров миновал множество ступеней — от Кубка Харламова до «выпрыгивания из штанов» перед молодежным чемпионатом мира 2012 года и выступления в АХЛ — чтобы стать лучшим русским нападающим в лучшей хоккейной лиге мира. Последнее, конечно, небесспорно. Хотя бы потому, что объективных критериев определения лучшего не существует, а двух, пусть и невероятно феерических серий, определенно недостаточно для столь громкого звания. Но дело вовсе не в том, что Кучеров выглядит ярче других на коротком отрезке. Не в том, что только благодаря нему «Тампа» до сих пор на плаву. И даже не в том, что он идет на втором месте в лиге по заброшенным шайбам.
«ПЛЮС 80» С ЛЮБЫМИ ПАРТНЕРАМИ
Дело в том, как Никита проводит последние три сезона. За это время на его счету 250 очков — и это первый показатель среди всех россиян. У идущего на втором месте Овечкина — на 15 меньше.
Значительная часть этих очков — в играх
Последнему стоит уделить особое внимание. По сумме трех сезонов на счету Кучерова невероятные «плюс 80». И это с большим отрывом (11) первый результат в лиге. Не среди россиян — во всей лиге. Другими словами, Кучеров — ни много ни мало самый полезный игрок всей НХЛ.
Наряду с Овечкиным, Малкиным и Тарасенко, Кучеров входит в тройку лидеров среди россиян практически по всем статистическим показателям. И можно бы возразить, что очки и шайбы — это еще не все, но лидерские качества Никиты и его значимость для «Тампы» крайне тяжело переоценить. Пожалуй, только Тарасенко из этой, без сомнения, великолепной четверки играет в команде
Но ему все равно, с кем выходить. В звене с Пойнтом он чувствует себя едва ли не увереннее, чем со Стэмкосом. Возможно потому, что первый тренер Никиты с детства приучал его взаимодействовать с любыми партнерами. Играть умно, быстро и технично. Небольшие габариты выбора просто не оставляли.
«Ему приходилось выживать, — рассказывает Курдин в интервью официальному сайту НХЛ, — Но потом это помогло. Никита пробился в состав “Тампы” за счет этой черты. Никто не ждал, а он показал свою манеру игры, когда нужно
ОПРОВЕРГАЯ ОЖИДАНИЯ
Этой осенью Никита совершил еще один поступок, которого никто не ждал. Подписал трехлетний контракт, который иначе как ограблением со стороны клуба назвать нельзя.
«Все понимают, что у нас есть возможность выиграть Кубок Стэнли, — аргументировал он свое решение. — В такие моменты забываешь о деньгах».
Полгода спустя подобный оптимизм разделяют немногие. Но Кучерову, похоже, на это наплевать. Он вытворяет буллит, который собирает десятки миллионов просмотров в интернете и заставляет запомнить фамилию героя даже далеких от спорта людей. Он доводит до близкого к идеалу свой бросок из правого круга вбрасывания, недвусмысленно намекая, что к «офису Овечкину» скоро добавится и «офис Кучерова». А главное — он упорно тащит команду в
Тем более, если форвард «Тампы» обойдет Сидни Кросби в борьбе за приз Мориса Ришара. Раз уж Овечкину суждено, наконец, сложить корону лучшего снайпера — кому, как не Кучерову, которому сам Великий предрекал 50 шайб за сезон, ее поднимать. Ведь ему уже случалось перехватывать у Овечкина пальму первенства — шесть лет назад на юниорском чемпионате мира. Тогда мало кто отнесся к рекорду всерьез. И даже хвалили лучшего нападающего турнира едва ли не меньше, чем партнеров по звену — Якупова и Григоренко. И если
В том же году Никиту выбрали на драфте — в одном ряду с Лукасом Лессио и Миккой Саломяки. Никто не думал тогда, что он станет громом и уверенно займет место в совсем другом ряду — рядом с Макдэвидом, Овечкиным и Кросби. Что он будет претендовать на самые престижные личные награды.
С самого начала карьеры Кучеров, кажется, только и делал, что опровергал ожидания скептиков. В детстве, в юношестве, и даже теперь — когда он ведет в
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