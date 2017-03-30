Громовержец. Лучший русский хоккеист прямо сейчас

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«СТАНЬ ГРОМОМ»

Полтора месяца назад в шапке официальной страницы «Лайтнинг» в «Фейсбуке» появилось штормовое предупреждение — фотография Никиты Кучерова с вдохновляющей подписью «Стань громом». Ровно через неделю Кучеров набрал четыре очка в матче против «Оттавы» и начал удивительную серию, с трудом поддающуюся научному объяснению. Два хет-трика, 29 очков и 17 шайб — результат Никиты в последних 16 матчах. И останавливаться лидер «Тампы», похоже, не собирается.

Совпадение или нет — последний раз фото Кучерова появлялось в шапке командного «Фейсбука» в апреле прошлого года, за неделю до начала плей-офф. В первом же матче после этого Никита, заработав три очка, принес «Лайтнинг» победу над «Детройтом». Он едва не вывел команду в финал Кубка Стэнли и вошел в число самых полезных игроков и лучших снайперов плей-офф.

Совсем неплохо для человека, который стал нападающим только из-за роста, не позволявшего претендовать на роль вратаря. Которого, если верить легенде, чуть ли не случайно выбрали драфте. На которого еще в детстве махнули рукой.

«Ничего из него не получится», — убеждали коллеги первого тренера маленького Никиты — Геннадия Курдина. «Подрастет — увидим», — спокойно отвечал тот.

Прошло почти пятнадцать лет. Кучеров миновал множество ступеней — от Кубка Харламова до «выпрыгивания из штанов» перед молодежным чемпионатом мира 2012 года и выступления в АХЛ — чтобы стать лучшим русским нападающим в лучшей хоккейной лиге мира. Последнее, конечно, небесспорно. Хотя бы потому, что объективных критериев определения лучшего не существует, а двух, пусть и невероятно феерических серий, определенно недостаточно для столь громкого звания. Но дело вовсе не в том, что Кучеров выглядит ярче других на коротком отрезке. Не в том, что только благодаря нему «Тампа» до сих пор на плаву. И даже не в том, что он идет на втором месте в лиге по заброшенным шайбам.

«ПЛЮС 80» С ЛЮБЫМИ ПАРТНЕРАМИ

Дело в том, как Никита проводит последние три сезона. За это время на его счету 250 очков — и это первый показатель среди всех россиян. У идущего на втором месте Овечкина — на 15 меньше.

Значительная часть этих очков — в играх плей-офф, где Кучеров, в отличие от большинства наших звезд, не растворяется в неизвестности. Наоборот, отсутствие права на ошибку словно дарит ему дополнительный заряд мощности. В играх на вылет лидер «Тампы» абсолютно и почти недосягаемо лучший по всем статьям: очкам (как в целом, так и в среднем за игру), шайбам и показателю полезности.

Последнему стоит уделить особое внимание. По сумме трех сезонов на счету Кучерова невероятные «плюс 80». И это с большим отрывом (11) первый результат в лиге. Не среди россиян — во всей лиге. Другими словами, Кучеров — ни много ни мало самый полезный игрок всей НХЛ.

Наряду с Овечкиным, Малкиным и Тарасенко, Кучеров входит в тройку лидеров среди россиян практически по всем статистическим показателям. И можно бы возразить, что очки и шайбы — это еще не все, но лидерские качества Никиты и его значимость для «Тампы» крайне тяжело переоценить. Пожалуй, только Тарасенко из этой, без сомнения, великолепной четверки играет в команде сколько-нибудь сравнимую роль. Овечкин выходит на лед с опытнейшим Бэкстремом, Малкин — с Кросби, а Кучеров — с двадцатилетним новичком Брэйденом Пойнтом.

Но ему все равно, с кем выходить. В звене с Пойнтом он чувствует себя едва ли не увереннее, чем со Стэмкосом. Возможно потому, что первый тренер Никиты с детства приучал его взаимодействовать с любыми партнерами. Играть умно, быстро и технично. Небольшие габариты выбора просто не оставляли.

«Ему приходилось выживать, — рассказывает Курдин в интервью официальному сайту НХЛ, — Но потом это помогло. Никита пробился в состав “Тампы” за счет этой черты. Никто не ждал, а он показал свою манеру игры, когда нужно что-то придумывать, творить».

ОПРОВЕРГАЯ ОЖИДАНИЯ

Этой осенью Никита совершил еще один поступок, которого никто не ждал. Подписал трехлетний контракт, который иначе как ограблением со стороны клуба назвать нельзя.

«Все понимают, что у нас есть возможность выиграть Кубок Стэнли, — аргументировал он свое решение. — В такие моменты забываешь о деньгах».

Полгода спустя подобный оптимизм разделяют немногие. Но Кучерову, похоже, на это наплевать. Он вытворяет буллит, который собирает десятки миллионов просмотров в интернете и заставляет запомнить фамилию героя даже далеких от спорта людей. Он доводит до близкого к идеалу свой бросок из правого круга вбрасывания, недвусмысленно намекая, что к «офису Овечкину» скоро добавится и «офис Кучерова». А главное — он упорно тащит команду в плей-офф, не обращая никакого внимания на обмены и травмы. И если в итоге затащит, то конкурентов в борьбе за приз самого ценного игрока лиги у Никиты практически нет. Разве только Коннор Макдэвид, но даже он тянет «Эдмонтон» не настолько в одиночку.

Тем более, если форвард «Тампы» обойдет Сидни Кросби в борьбе за приз Мориса Ришара. Раз уж Овечкину суждено, наконец, сложить корону лучшего снайпера — кому, как не Кучерову, которому сам Великий предрекал 50 шайб за сезон, ее поднимать. Ведь ему уже случалось перехватывать у Овечкина пальму первенства — шесть лет назад на юниорском чемпионате мира. Тогда мало кто отнесся к рекорду всерьез. И даже хвалили лучшего нападающего турнира едва ли не меньше, чем партнеров по звену — Якупова и Григоренко. И если кому-то из этой тройки и прочили будущее звезды НХЛ — это был явно не Кучеров.

В том же году Никиту выбрали на драфте — в одном ряду с Лукасом Лессио и Миккой Саломяки. Никто не думал тогда, что он станет громом и уверенно займет место в совсем другом ряду — рядом с Макдэвидом, Овечкиным и Кросби. Что он будет претендовать на самые престижные личные награды.