Овечкин прокрался в эфир клубного ТВ «Вашингтона» и подшутил над ведущими

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Во время съемки превью к матчу регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Колорадо» Овечкин незаметно прокрался в кадр и поставил «рожки» ведущим Майку Фогелю и Джону Уолтону, а затем так же незаметно ушел.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">✌️?✌️ <a href="https://twitter.com/ovi8">@ovi8</a> <a href="https://t.co/uAkc4gq8Na">pic.twitter.com/uAkc4gq8Na</a></p>— Washington Capitals (@Capitals) <a href="https://twitter.com/Capitals/status/847256960701300736">30 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В среду «Кэпиталз» победили на выезде со счетом 5:3. Овечкин в игре результативными действиями не отметился.