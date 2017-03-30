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30 марта 2017, 12:08 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Овечкин прокрался в эфир клубного ТВ «Вашингтона» и подшутил над ведущими

МОСКВА, 30 мар — Р-Спорт. Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин прокрался в эфир клубного телевидения и подшутил над ведущими, видеозапись опубликована в официальном микроблоге столичной команды в Twitter.

<em>МОСКВА 30 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Российский нападающий клуба <span class=error>НХЛ</span> Вашингтон Александр <span class=error>Овечкин</span> прокрался в эфир клубного телевидения и подшутил над ведущими видеозапись опубликована в официальном <span class=error>микроблоге</span> столичной команды в Twitter. Увеличить
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Во время съемки превью к матчу регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Колорадо» Овечкин незаметно прокрался в кадр и поставил «рожки» ведущим Майку Фогелю и Джону Уолтону, а затем так же незаметно ушел.

В среду «Кэпиталз» победили на выезде со счетом 5:3. Овечкин в игре результативными действиями не отметился.

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Овечкин снова не забил, но «Вашингтон» упрочил лидерство в лиге

Овечкин снова не забил, но «Вашингтон» упрочил лидерство в лиге

Гол Евгения Кузнецова помог «Вашингтону» победить «Колорадо» и упрочить лидерство в чемпионате, пока Александр Овечкин проводил очередной невзрачный матч, Артемий Панарин начал выездное избиение «Питтсбурга», а Владимир Тарасенко победным голом в матче с «Аризоной» почти гарантировал «Сент-Луису» плей-офф. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.
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