Овечкин прокрался в эфир клубного ТВ «Вашингтона» и подшутил над ведущими
МОСКВА, 30 мар —
Р-Спорт. Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин прокрался в эфир клубного телевидения и подшутил над ведущими, видеозапись опубликована в официальном микроблоге столичной команды в Twitter.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во время съемки превью к матчу регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Колорадо» Овечкин незаметно прокрался в кадр и поставил «рожки» ведущим Майку Фогелю и Джону Уолтону, а затем так же незаметно ушел.
В среду «Кэпиталз» победили на выезде со счетом 5:3. Овечкин в игре результативными действиями не отметился.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter