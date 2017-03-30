Овечкин снова не забил, но «Вашингтон» упрочил лидерство в лиге

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«Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:5.

Уверенно лидирующий в Столичном дивизионе и во всей лиге «Вашингтон» еще упрочил свое положение, обыграв на выезде главного аутсайдера сезона «Колорадо».

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 26, 30.03.2017, 5:00 3:5 Колорадо Эвеланш Вашингтон Кэпиталз

Эта победа стала для команды Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова шестой подряд, и за шесть игр до конца регулярного сезона «Кэпиталз» опережают «Коламбус» и «Чикаго» на пять баллов.

Вообще, «Вашингтон» близок тому, чтобы установить очередной рекорд эры после введения послематчевых буллитов, выиграв за два последние чемпионата уже в 107-й раз. На счету «Детройта» образца (2005/06 — 2006/07) 108 побед.

Несмотря на то что «Колорадо» в этом поединке смотрелось достойно, «Вашингтон» сразу же обозначил свой перевес и держал нити игры в своих руках на протяжении всей встречи.

«Столичные» уже в начале матча реализовали удаление Франсуа Бошемена, причем Джону Карлсону ассистировал в этом голе Кузнецова. И хотя Микко Рантанен довольно быстро восстановил равновесие, Джей Бигл еще до первого перерыва вывел «Кэпс» вперед.

Больше перевес команда Барри Троца уже не упускала. Во втором периоде Маркус Юханссон сначала забросил сам, а затем вывел на завершающий бросок Евгения Кузнецеова, отметившегося в 18-й раз в чемпионате.

Очень похожий ответный гол для «Эвеланш» организовал Михаил Григоренко, выведший на бросок Мэтта Ньето.

Натан Макиннон даже сократил отставание «лавины» до минимума в начале третьего периода, но отыграться хозяевам не удалось, а на предпоследней минуте Ларс Эллер поразил уже оставленные Калвином Пикаром ворота.

Орлов и Овечкин завершили встречу без очков и с показателем полезности -1 каждый, при этом капитан нанес за матч всего один бросок в створ ворот Пикара. А вот Кузнецов к двум очкам добавил два броска и показатель +1. У Григоренко полезность также оказалась плюсовой, а защитник «Колорадо» Федор Тютин провел добротный поединок и завершил его с «нулем» по «плюс-минус».

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 26, 30.03.2017, 3:00 1:5 Питтсбург Пингвинз Чикаго Блэкхокс

«Питтсбург Пингвинз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 1:5.

За что «Вашингтон» может не переживать, так это за преимущество своей площадки, поскольку обойти его в дивизионе реально может только «Коламбус».

Продолжающий играть без травмированного Евгения Малкина «Питтсбург» потерпел уже четвертое подряд поражение, уступив лучшей команде Запада.

Хотя Артем Анисимов по-прежнему восстанавливается от своего повреждения, самое острое звено «Блэкхоукс» остается результативным, и именно Патрик Кейн с Артемием Панариным организовали первое взятие ворот Марка-Андре Флери уже на четвертой минуте.

После гола россиянина какое-то время шла равная игра, в концовке периода его партнеры забросили еще три шайбы подряд, фактически сломив сопротивление деморализованных хозяев.

Следующие голы зрители увидели лишь в третьем периоде, причем сначала Таннер Керо довел перевес «черных ястребов» до пяти шайб, и лишь затем Брайан Раст размочил счет.

Для «Питтсбурга» эта серия неудач самая продолжительная с декабрьской в 2015 году, когда команда уступила в пяти встречах кряду, что привело к приходу на пост главного тренера Майка Салливана, который затем выиграл с «Питтсбургом» Кубок Стэнли и возглавляет клуб в настоящий момент.

Сам Салливан ничего не сказал о состоянии Малкина, но отметил, что другой важный травмированный игрок команды защитник Крис Летанг будет доступен к началу игр за выживание.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 26, 30.03.2017, 5:30 1:3 Аризона Койотс Сент-Луис Блюз

«Аризона Койотс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:3.

Великолепную форму набрал еще не обеспечивший себе плей-офф «Сент-Луис», в котором сейчас постоянно играет не только Владимир Тарасенко, но и Иван Барбашев с Наилем Якуповым.

После смены Кена Хичкока на Майка Йео у руля команды, «Блюз» выиграли 18 встреч при семи поражениях в основное и одном в дополнительное время.

Более того, на счету «музыкантов» сейчас шесть побед в последних семи матчах и 11 в последних 13-ти. Впрочем, вряд ли у кого-то были сомнения, что удачная серия команды прервется в гостях у «Аризоны», где они не проигрывали с марта 2011 года.

«Сент-Луис» планомерно забросил по шайбе в каждом из периодов, а пропустил только один раз — при счете 0:2 за «Койотс» отличился атакующий защитник Алекс Голигоски.

Победная в матче шайба оказалась на счету Владимира Тарасенко, который реализовал большинство во втором периоде, отличившись в 36-й раз в сезоне.

Якупов и Барбашев в этой встрече проявить себя не смогли, как и проводивший второй матч после травмы Александр Бурмистров из «Аризоны». Впрочем, никто из них не завершил игру с отрицательной полезностью.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 26, 30.03.2017, 4:00 1:4 Калгари Флэймз Лос-Анджелес Кингз

«Калгари Флэймз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:4.

Если бы «Калгари» выиграл дома у «Лос-Анджелес», то «Сент-Луис» гарантировал бы себе место в плей-офф, как и сами «Флэймз», но на гол Дуги Хэмилтона «Кингз» ответили четырьмя собственными шайбами и сохранили математические шансы на попадание в Кубок Стэнли.

Интересно, что главным героем встречи стал ветеран Джером Игинла, много лет отдавший именно «Калгари», а в этом матче забросивший победную шайбу и сделавший позже еще и результативную передачу.