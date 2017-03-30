Ларионов: Ситуация в «Детройте» шла к тому, что клуб останется без плей-офф НХЛ
МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ситуация в «Детройте» по ходу сезона говорила о том, что клуб не попадет в
плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий команды, ставший в ее составе трехкратным обладателем Кубка Стэнли, Игорь Ларионов.
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«Детройт» в ночь на среду проиграл в регулярном чемпионате на выезде «Каролине» 1:4 и потерял шансы на выход в Кубок Стэнли впервые с сезона-1989/90, когда он занял девятое место в Западной конференции. После этого клуб 25 лет подряд выходил в
«Всегда есть ссылка на то, что команда перестраивается, требуется перезагрузка, и со всеми вопросами надо обращаться к Кену Холланду (генеральный менеджер. — Прим. ТАСС). Это печально — я разочарован, но всему приходит конец, — сказал Ларионов. — Он наступил в этом году и был еще в прошлом сезоне, когда “Детройт” влез в
В нынешнем сезоне «Детройт» впервые более чем за два десятка лет остался без российских игроков — в феврале защитник Алексей Марченко был выставлен клубом на драфт отказов, откуда его забрал «Торонто».
«Вопрос тут очень тонкий, игроки игрокам рознь. Если мы говорим, к примеру, о поколении 90-х, когда была “Русская пятерка”, и о сегодняшнем поколении, это немножко разные люди. Говорить о том, что не стало русских игроков, после чего команда не попала в
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