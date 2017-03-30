Ларионов: ситуация в "Детройте" шла к тому, что клуб останется без плей-офф НХЛ

«Детройт» в ночь на среду проиграл в регулярном чемпионате на выезде «Каролине» 1:4 и потерял шансы на выход в Кубок Стэнли впервые с сезона-1989/90, когда он занял девятое место в Западной конференции. После этого клуб 25 лет подряд выходил в плей-офф, шесть раз играл в финале Кубка Стэнли, четыре из которых стали победными.

«Всегда есть ссылка на то, что команда перестраивается, требуется перезагрузка, и со всеми вопросами надо обращаться к Кену Холланду (генеральный менеджер. — Прим. ТАСС). Это печально — я разочарован, но всему приходит конец, — сказал Ларионов. — Он наступил в этом году и был еще в прошлом сезоне, когда “Детройт” влез в плей-офф в последней игре, и, к сожалению, к этому шло все. А глубину причин уже надо садиться и разбирать — мне многие вещи известны, но я комментировать не хочу».

В нынешнем сезоне «Детройт» впервые более чем за два десятка лет остался без российских игроков — в феврале защитник Алексей Марченко был выставлен клубом на драфт отказов, откуда его забрал «Торонто».