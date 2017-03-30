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30 марта 2017, 10:46 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Ларионов: Ситуация в «Детройте» шла к тому, что клуб останется без плей-офф НХЛ

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ситуация в «Детройте» по ходу сезона говорила о том, что клуб не попадет в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий команды, ставший в ее составе трехкратным обладателем Кубка Стэнли, Игорь Ларионов.

Детройт в ночь на среду проиграл в регулярном чемпионате на выезде Каролине 1:4 и потерял шансы на выход в Кубок Стэнли впервые с сезона-1989/90. Увеличить
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«Детройт» в ночь на среду проиграл в регулярном чемпионате на выезде «Каролине» 1:4 и потерял шансы на выход в Кубок Стэнли впервые с сезона-1989/90, когда он занял девятое место в Западной конференции. После этого клуб 25 лет подряд выходил в плей-офф, шесть раз играл в финале Кубка Стэнли, четыре из которых стали победными.

«Всегда есть ссылка на то, что команда перестраивается, требуется перезагрузка, и со всеми вопросами надо обращаться к Кену Холланду (генеральный менеджер. — Прим. ТАСС). Это печально — я разочарован, но всему приходит конец, — сказал Ларионов. — Он наступил в этом году и был еще в прошлом сезоне, когда “Детройт” влез в плей-офф в последней игре, и, к сожалению, к этому шло все. А глубину причин уже надо садиться и разбирать — мне многие вещи известны, но я комментировать не хочу».

В нынешнем сезоне «Детройт» впервые более чем за два десятка лет остался без российских игроков — в феврале защитник Алексей Марченко был выставлен клубом на драфт отказов, откуда его забрал «Торонто».

«Вопрос тут очень тонкий, игроки игрокам рознь. Если мы говорим, к примеру, о поколении 90-х, когда была “Русская пятерка”, и о сегодняшнем поколении, это немножко разные люди. Говорить о том, что не стало русских игроков, после чего команда не попала в плей-офф, некорректно. Тут все зависит от качества игроков, а не от паспорта», — отметил Ларионов.

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«Детройт» впервые с 1990 года не смог пробиться в плей-офф НХЛ

«Детройт» впервые с 1990 года не смог пробиться в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. «Детройт Ред Уингз» со счетом 1:4 проиграл «Каролине» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и потерял шансы на выход в розыгрыш Кубка Стэнли. В предыдущий раз «Детройт» пропускал плей-офф НХЛ в сезоне-1989/90.
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