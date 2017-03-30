Хоккеист «Сент-Луиса» Якупов точно останется в Америке на следующий сезон

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Якупов в начале октября прошлого года перешел из «Эдмонтона» в «Сент-Луис», провел за него 38 матчей, в которых набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач).

«В плане отдачи и трудолюбия к нему вопросов никогда не возникало. Главное, что сейчас появилось доверие, и хотелось, чтобы оно появилось до конца сезона, а там уже будем смотреть, — сказал Ларионов. — Межсезонье — всегда интересное время, и сейчас спекулировать, где, что и как, не хочется. То, что он будет в Северной Америке в следующем сезоне, — это 100 процентов».

«Пока конкретно говорить о том, что будет дальше, нет смысла: во-первых, он проводит сейчас очень хорошую серию матчей, играет очень интересно. Его звено играет на очень хорошем уровне, там сейчас есть “химия” вместе с Барбашевым и Сэнфордом. Сейчас самое горячее время — остается шесть- семь игр до конца регулярного чемпионата. “Сент-Луис” сейчас выходит в плей-офф, а дальше этот же плей-офф все расставит на свои места», — добавил он.

В последних трех матчах Якупов отдал по голевой передаче. «Парень, не хочется сглазить, сейчас находится в очень хорошем настроении. По игре видно, насколько он получает удовольствие от нее, как его используют», — подчеркнул он.