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30 марта 2017, 9:45 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Хоккеист «Сент-Луиса» Якупов точно останется в Америке на следующий сезон

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий «Сент-Луиса» Наиль Якупов точно продолжит карьеру в Северной Америке, несмотря на то, что у игрока в нынешнем году заканчивается контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС рассказал агент игрока Игорь Ларионов.

Как сообщил ТАСС агент игрока Игорь Ларионов пока конкретно говорить о том что будет дальше нет смысла. Увеличить
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Якупов в начале октября прошлого года перешел из «Эдмонтона» в «Сент-Луис», провел за него 38 матчей, в которых набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач).

«В плане отдачи и трудолюбия к нему вопросов никогда не возникало. Главное, что сейчас появилось доверие, и хотелось, чтобы оно появилось до конца сезона, а там уже будем смотреть, — сказал Ларионов. — Межсезонье — всегда интересное время, и сейчас спекулировать, где, что и как, не хочется. То, что он будет в Северной Америке в следующем сезоне, — это 100 процентов».

«Пока конкретно говорить о том, что будет дальше, нет смысла: во-первых, он проводит сейчас очень хорошую серию матчей, играет очень интересно. Его звено играет на очень хорошем уровне, там сейчас есть “химия” вместе с Барбашевым и Сэнфордом. Сейчас самое горячее время — остается шесть- семь игр до конца регулярного чемпионата. “Сент-Луис” сейчас выходит в плей-офф, а дальше этот же плей-офф все расставит на свои места», — добавил он.

В последних трех матчах Якупов отдал по голевой передаче. «Парень, не хочется сглазить, сейчас находится в очень хорошем настроении. По игре видно, насколько он получает удовольствие от нее, как его используют», — подчеркнул он.

В начале недели стало известно, что новым директором бывшего клуба Якупова «Нефтехимик» стал отец игрока Равиль Якупов. «Равиль занимается своим делом, сын играет в Северной Америке, так что тут два разных полюса. Никто не будет лоббировать отца и сына в какой-то команде. Безусловно, решение о продолжении карьеры будет за сыном — Наиль играет уже здесь много-много лет, он взрослый человек, он решает, где ему быть лучше», — отметил Ларионов.

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