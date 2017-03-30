Хоккеист «Сент-Луиса» Якупов точно останется в Америке на следующий сезон
МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий «Сент-Луиса» Наиль Якупов точно продолжит карьеру в Северной Америке, несмотря на то, что у игрока в нынешнем году заканчивается контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС рассказал агент игрока Игорь Ларионов.
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Видимо, что-то случилось...
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Якупов в начале октября прошлого года перешел из «Эдмонтона» в «Сент-Луис», провел за него 38 матчей, в которых набрал 9 очков (3 шайбы + 6 передач).
«В плане отдачи и трудолюбия к нему вопросов никогда не возникало. Главное, что сейчас появилось доверие, и хотелось, чтобы оно появилось до конца сезона, а там уже будем смотреть, — сказал Ларионов. — Межсезонье — всегда интересное время, и сейчас спекулировать, где, что и как, не хочется. То, что он будет в Северной Америке в следующем сезоне, — это 100 процентов».
«Пока конкретно говорить о том, что будет дальше, нет смысла:
В последних трех матчах Якупов отдал по голевой передаче. «Парень, не хочется сглазить, сейчас находится в очень хорошем настроении. По игре видно, насколько он получает удовольствие от нее, как его используют», — подчеркнул он.
В начале недели стало известно, что новым директором бывшего клуба Якупова «Нефтехимик» стал отец игрока Равиль Якупов. «Равиль занимается своим делом, сын играет в Северной Америке, так что тут два разных полюса. Никто не будет лоббировать отца и сына в
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