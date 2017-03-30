НХЛ опубликует списки защищённых игроков перед драфтом расширения

«После долгих внутренних дискуссий, которые состоялись после встречи генеральных менеджеров, мы решили, что будет правильно опубликовать эти списки. Прозрачность — один из наших основополагающих принципов в этом проекте. Мы не смогли добиться этого, если бы сохранили данную информацию в тайне. Я полагаю, что генеральные менеджеры в целом были за конфиденциальность, но не могу сказать, что кто-то очень активно на этом настаивал. Мы обсудили этот вопрос с профсоюзом, и решение было принято без особых проблем», — приводятся слова Дэйли на официальном сайте НХЛ.



«Вегас Голден Найтс» начнёт своё выступление в сезоне-2017/18. Клубы могут защитить семь нападающих, трёх защитников и одного вратаря или восемь полевых игроков и одного вратаря. Хоккеисты, в контрактах которых есть пункт о невозможности обмена, должны быть защищены от драфта. В драфте расширения не участвуют игроки, которые проводят свой первый или второй сезон в профессиональном хоккее. «Вегас» должен выбрать одного игрока из каждой команды и взять по меньшей мере 14 нападающих, девять защитников и трёх вратарей.