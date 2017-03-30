OHL. 1/8 финала. «Оуэн-Саунд» с Максимом Сушко в четвертом матче победил «Китченер»
В четвертом матче серии 1/8 финала
плей-офф OHL (до четырех побед) «Оуэн-Саунд» на выезде победил «Китченер» — 7:4 («Оуэн-Саунд» ведет в серии — 3:1).
Белорусский нападающий гостей Максим Сушко результативными баллами не отметился. Он нанес 2 броска по воротам противников, выиграл одно из двух вбрасываний и закончил поединок с показателем полезности «0».
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