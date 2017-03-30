Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко забросил победную шайбу в матче НХЛ против «Аризоны»

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У «Аризоны» отличился Алекс Голигоски (55-я минута). В составе «Сент-Луиса» шайбы забрасывали Патрик Берглунд (10), Тарасенко (23) и Давид Перрон (60). Шайба в матче против «Аризоны» стала 36-й в текущем сезоне для Тарасенко.

«Сент-Луис» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ с 90 очками. «Аризона» идет 13-й на Западе с 63 очками.

Следующий матч «Сент-Луис» проведет в гостях у «Колорадо», «Аризона» примет «Вашингтон». Оба матча пройдут 1 апреля.