Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко забросил победную шайбу в матче НХЛ против «Аризоны»
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Сент- Луиса» Владимир Тарасенко забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Аризоны», который завершился со счетом 3:1.
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У «Аризоны» отличился Алекс Голигоски (55-я минута). В составе «Сент-Луиса» шайбы забрасывали Патрик Берглунд (10), Тарасенко (23) и Давид Перрон (60). Шайба в матче против «Аризоны» стала 36-й в текущем сезоне для Тарасенко.
«Сент-Луис» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ с 90 очками. «Аризона» идет 13-й на Западе с 63 очками.
Следующий матч «Сент-Луис» проведет в гостях у «Колорадо», «Аризона» примет «Вашингтон». Оба матча пройдут 1 апреля.
|30.03.2017 05:30
|Регулярный чемпионат
|Gila River Arena
|Аризона Койотс
|1:3
|Сент-Луис Блюз
|(0:1, 0:1, 1:1)
Главные тренеры
|Дэйв Типпетт
|Майк Йео
Вратари
|Луи Доминге 59:27 (Л. Доминге 59:40)
|Картер Хаттон
|1-й период
|Патрик Берглунд (М. Пяйярви-Свенссон, К. Парэйко)
|09:16
|19:27
|Радим Врбата
|2-й период
|Владимир Тарасенко (Дж. Боумистер, Дж. Шворц)
|22:25
|Наиль Якупов
|34:31
|3-й период
|Колтон Парэйко
|41:04
|48:04
|Питер Холланд
|Магнус Пяйярви-Свенссон
|53:11
|54:37
|Алекс Голигоски (К. Дворак, К. Келлер)
|58:32
|Кристиан Дворак
|Дэвид Перрон (П. Берглунд, А. Пьетранджело)
|п.в.
|59:40
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз), К. Хаттон (Сент-Луис Блюз), Л. Доминге (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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