Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29251603/
30 марта 2017, 8:50 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко забросил победную шайбу в матче НХЛ против «Аризоны»

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Сент- Луиса» Владимир Тарасенко забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Аризоны», который завершился со счетом 3:1.

Шайба в матче против Аризоны стала 36-й в текущем сезоне для Владимира Тарасенко. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

У «Аризоны» отличился Алекс Голигоски (55-я минута). В составе «Сент-Луиса» шайбы забрасывали Патрик Берглунд (10), Тарасенко (23) и Давид Перрон (60). Шайба в матче против «Аризоны» стала 36-й в текущем сезоне для Тарасенко.

«Сент-Луис» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ с 90 очками. «Аризона» идет 13-й на Западе с 63 очками.

Следующий матч «Сент-Луис» проведет в гостях у «Колорадо», «Аризона» примет «Вашингтон». Оба матча пройдут 1 апреля.

30.03.2017 05:30 Регулярный чемпионат Gila River Arena
Аризона Койотс 1:3 Сент-Луис Блюз
(0:1, 0:1, 1:1)
Главные тренеры
Дэйв Типпетт Майк Йео
Вратари
Луи Доминге 59:27 (Л. Доминге 59:40) Картер Хаттон
1-й период
Патрик Берглунд (М. Пяйярви-Свенссон, К. Парэйко) 09:16
19:27 Радим Врбата
2-й период
Владимир Тарасенко (Дж. Боумистер, Дж. Шворц) 22:25
Наиль Якупов 34:31
3-й период
Колтон Парэйко 41:04
48:04 Питер Холланд
Магнус Пяйярви-Свенссон 53:11
54:37 Алекс Голигоски (К. Дворак, К. Келлер)
58:32 Кристиан Дворак
Дэвид Перрон (П. Берглунд, А. Пьетранджело) п.в. 59:40
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз), К. Хаттон (Сент-Луис Блюз), Л. Доминге (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
Новости Матчи Состав Статистика
Аризона Койотс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
30 марта

Крэйвен: Паралимпиада в Сочи стала лучшей в плане безбарьерной среды

Фигуристы Тарасова и Морозов идут третьими после короткой программы на чемпионате мира

Уэстбрук набрал 57 очков в матче НБА с "Орландо" и оформил 38-й трипл-дабл в сезоне