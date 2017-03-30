Шайба Кузнецова принесла «Вашингтону» победу в матче НХЛ с «Колорадо»

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Кузнецов забил четвертый гол своей команды на 32-й минуте матча, также у «Вашингтона» отличились Джон Карлсон (4-я минута), Джей Бигл (12), Маркус Йоханссон (25) и Ларс Эллер (59). В составе «Колорадо» шайбы забросили Микко Рантанен (12), Мэтт Нието (34) и Натан Маккинон (45).

После игры Кузнецов был признан первой звездой встречи, Маккинон — второй, Йоханссон — третьей. Всего в активе Кузнецова теперь 56 очков (18 шайб + 38 передач) в 76 матчах текущего чемпионата.

Другие российские легионеры «Вашингтона» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов не смогли отметиться результативными действиями. В свою очередь, российский нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко отдал результативную передачу, которая стала для него 13-й в сезоне, и набрал 22-е очко (9+13).

«Вашингтон» одержал шестую победу подряд, клуб идет на первом месте в Восточной конференции, набрав 110 очков в 76 матчах. «Колорадо» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице на Западе, имея в активе 43 очка после 76 игр. В следующем матче в ночь на субботу «Вашингтон» в гостях сыграет против «Аризоны», «Колорадо» дома встретится с «Сент-Луисом».

В параллельном матче «Лос-Анджелес» в гостях обыграл «Калгари» со счетом 4:1.